أسرع طريقة للتخلص من قشرة الشعر نهائيا

هناك اعتقاد شائع بأن الزيت يعالج قشرة الرأس، ونظرًا لأن معظم الأشخاص الذين يعانون من قشرة الرأس يربطون قشرة الرأس بفروة الرأس المتقشرة والجافة ، فإنهم يعتقدون أن الطريقة الوحيدة للتخلص من قشرة الرأس هي زيت الشعر.

على الرغم من التوصية بالزيت من جيل إلى جيل لتغذية الشعر وللحصول على شعر صحي ، إلا أن التزييت لن يساعد في تقليل قشرة الرأس.



هل يجب استخدام الزيت للتخلص من قشرة الرأس؟



قشرة الرأس هي عدوى فطرية تظهر على فروة الرأس كما لو كانت جافة ومتقشرة. ومع ذلك ، ليس جفاف فروة الرأس هو الذي يسبب قشرة الرأس تمامًا كما تنسد مسام بشرتنا بسبب زيادة إفراز الدهون أو الزيوت من الوجه وتشكيل حب الشباب ، وبالمثل ، عندما يحبس الزيت على فروة الرأس يؤدي إلى تكوين قشرة الرأس.

عندما تقومين بتزييت شعرك بشكل متكرر والاحتفاظ به طوال الليل ، فإن فروة رأسك تتراكم المزيد والمزيد من خلايا الجلد الميتة.

كما يحبس الزيت في بصيلات الشعر ويؤدي إلى ظهور قشرة الرأس. نظرًا لأن قشرة الرأس تشبه عدوى الخميرة على فروة الرأس ، فإن الزيت يجذب المزيد من البكتيريا إلى فروة الرأس ويتحول إلى أجزاء جافة وقشرية.

فروة الرأس الدهنية هي أرض خصبة للبكتيريا. يتم تحميل الزيوت الحاملة مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند بالأحماض الدهنية التي تساعد البكتيريا على النمو أكثر على فروة الرأس. لذا ، فروة الرأس الدهنية لن تقلل من قشرة الرأس ، بل قد تزيدها.

ما هي بعض طرق الحد من قشرة الرأس؟



إذا كنت تعتقد أن فروة الرأس الجافة تسبب قشرة الرأس وأن ترطيب فروة الرأس بالزيت سيساعد في محاربة المشكلة ، فعليك أن تجد طرقًا جديدة لتقليل قشرة الرأس.

تتضمن بعض العلاجات المنزلية استخدام الليمون وجل الصبار وزيت شجرة الشاي لعلاج قشرة الرأس.

خل التفاح الممزوج بالماء أو صودا الخبز المخفف بالماء يمكن أن يساعد أيضًا في منع قشرة الرأس. تأكد من استخدام الشامبو اللطيف على فروة الرأس والحفاظ على فروة رأسك منتعشة من الأوساخ وخلايا الجلد الميتة أو الزيت لإبعاد قشرة الرأس.

بالتأكيد ، ليس التزييت هو الحل عندما يتعلق الأمر بعلاج قشرة الرأس.

سوف يؤدي تزييت الشعر إلى زيادة قشرة فروة الرأس فقط مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر والشعر الباهت.

إذا كنت تعاني من قشرة الرأس ، فتأكد من اتباع العلاجات المنزلية للحصول على أفضل النتائج.