عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرع طريقة للتخلص من قشرة الشعر نهائيا

صدى البلد

هناك اعتقاد شائع بأن الزيت يعالج قشرة الرأس،  ونظرًا لأن معظم الأشخاص الذين يعانون من قشرة الرأس يربطون قشرة الرأس بفروة الرأس المتقشرة والجافة ، فإنهم يعتقدون أن الطريقة الوحيدة للتخلص من قشرة الرأس هي زيت الشعر.

على الرغم من التوصية بالزيت من جيل إلى جيل لتغذية الشعر وللحصول على شعر صحي ، إلا أن التزييت لن يساعد في تقليل قشرة الرأس. 

 
هل يجب استخدام الزيت للتخلص من قشرة الرأس؟


قشرة الرأس هي عدوى فطرية تظهر على فروة الرأس كما لو كانت جافة ومتقشرة. ومع ذلك ، ليس جفاف فروة الرأس هو الذي يسبب قشرة الرأس تمامًا كما تنسد مسام بشرتنا بسبب زيادة إفراز الدهون أو الزيوت من الوجه وتشكيل حب الشباب ، وبالمثل ، عندما يحبس الزيت على فروة الرأس يؤدي إلى تكوين قشرة الرأس. 

 

عندما تقومين بتزييت شعرك بشكل متكرر والاحتفاظ به طوال الليل ، فإن فروة رأسك تتراكم المزيد والمزيد من خلايا الجلد الميتة. 

 كما يحبس الزيت في بصيلات الشعر ويؤدي إلى ظهور قشرة الرأس. نظرًا لأن قشرة الرأس تشبه عدوى الخميرة على فروة الرأس ، فإن الزيت يجذب المزيد من البكتيريا إلى فروة الرأس ويتحول إلى أجزاء جافة وقشرية. 

 

فروة الرأس الدهنية هي أرض خصبة للبكتيريا. يتم تحميل الزيوت الحاملة مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند بالأحماض الدهنية التي تساعد البكتيريا على النمو أكثر على فروة الرأس. لذا ، فروة الرأس الدهنية لن تقلل من قشرة الرأس ، بل قد تزيدها.

ما هي بعض طرق الحد من قشرة الرأس؟ 


إذا كنت تعتقد أن فروة الرأس الجافة تسبب قشرة الرأس وأن ترطيب فروة الرأس بالزيت سيساعد في محاربة المشكلة ، فعليك أن تجد طرقًا جديدة لتقليل قشرة الرأس.

 تتضمن بعض العلاجات المنزلية استخدام الليمون وجل الصبار وزيت شجرة الشاي لعلاج قشرة الرأس. 

خل التفاح الممزوج بالماء أو صودا الخبز المخفف بالماء يمكن أن يساعد أيضًا في منع قشرة الرأس. تأكد من استخدام الشامبو اللطيف على فروة الرأس والحفاظ على فروة رأسك منتعشة من الأوساخ وخلايا الجلد الميتة أو الزيت لإبعاد قشرة الرأس.

بالتأكيد ، ليس التزييت هو الحل عندما يتعلق الأمر بعلاج قشرة الرأس.

 سوف يؤدي تزييت الشعر إلى زيادة قشرة فروة الرأس فقط مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر والشعر الباهت.

 إذا كنت تعاني من قشرة الرأس ، فتأكد من اتباع العلاجات المنزلية للحصول على أفضل النتائج.

الزيت يعالج قشرة الرأس قشرة الرأس للتخلص من قشرة الرأس فروة الرأس الدهنية فروة الرأس الجافة علاج قشرة الرأس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو النور قطع ازاي تشغل الراوتر في البيت.. اعرف الطريقة

عرض الخميس.. الحق آيفون 11 جديد بـ 6700 جنيه فقط

وصلة رقص انتهت بقرار فصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

الأهلي يغلق ملف التفاوض لضم البرازيلي مارسينهو

مفاجأة.. مغني المهرجانات مسلم يعلن اعتزاله: المجال لا يناسبني

مباشر الآن لحظة بلحظة.. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا 3-2 في الدوري الأوروبي

هاني الناظر يحذر من التقلبات الجوية.. وينصح بتناول هذا المشروب

رفع العرض .. قرار في الأهلي لحسم صفقة مارسينهو وشرط من كاواساكي

ترشيحاتنا

أسعار النفط تحلق لأعلى مستوى منذ شهر

عذبا طفلتهما حتى الموت.. المشدد ينتظر تاجر مخدرات وزوجته في أبو النمرس

كيف أعرف أن الله قبل توبتي .. الإفتاء توضح

غدا .. شيرين تحيي حفلا غنائيا بجامعة مصر للعلوم

عدلي القيعي يوجه رسائل لجماهير الأهلي قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

مفاجأة.. مغني المهرجانات مسلم يعلن اعتزاله: المجال لا يناسبني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها الـ 43 .. ريم البارودى بإطلالة جديدة|شاهد

آني إرنو.. قصة رواية غيرت قانون فرنسا قبل 47 عاما لصالح المرأة

بعد رجوعه لضرتها| شاهد أول ظهور لـ بوسى برفقة زوجها

مش هتصدق.. سعر خرافي لقميص عمرو سعد في أحدث ظهور له| شاهد

فيديو

أنهت التحضرات في يوم.. ماذا قالت الراحلة شادية عن "يا حبيبتي يا مصر"؟

«رغيف في أوضة على البلاط».. تفاصيل احتجاز أب لإبنه بلا طعام بدمياط.. فيديوجراف

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ