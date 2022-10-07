مؤلفات وطنية تشعل حماسة الجمهور فى الاحتفال بذكرى العبور العظيم

احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بذكرى انتصارات اكتوبر، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

فعلى المسرح الكبير ووسط مشاعر الفخر والعزة استعاد الجمهور اجواء العبور العظيم حيث قدمت الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي مجموعة من المؤلفات التى اشعلت الحماسة الوطنية وتفاعل معها الحضور كان منها عظيمة يا مصر لـ وديع الصافي ، يا أغلى اسم في الوجود - لفي البلاد يا صبية ، لـ محمد الموجي ، تسلملي يا وطني لـ سعاد محمد ، البندقية - الله يا بلادنا لـ محمد عبد الوهاب ، أهيم شوقا لـ الشيخ إمام ، يا بوي يا مصر لـ هاني شنودة ، بالاحضان لـ كمال الطويل ، مصر التي في خاطري - طوف وشوف - قصيدة مصر لـ رياض السنباطي ، يا حبيبتي يا مصر - عاش اللي قال - على الربابة لـ بليغ حمدي ، سمينا وعدينا لـ عبد العظيم محمد .. أداها كل من احمد عصام ، إيناس عز الدين ، محمد طارق ، أحمد عفت ، هند النحاس ، أشرف وليد ، ريم كمال وغادة آدم .