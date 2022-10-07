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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيكة الجزر والجوز والقرفة

صدى البلد

تعد الكيكة من أكثر الوصفات المفضلة لدي الكثير من  العائلات ونقدم لكي اليوم طريقة عمل كيكة الجزر والجوز والقرفة
المقادير
4 بيضات
1 كأس من السكر الأبيض
1 كأس زيت نباتي
½ كأس جوز (اختياري)
2 ملعقة صغيرة بيكنغ صودا
1 ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
1 كأس طحين
1 ملعقة صغيرة قرفة
1 ½ كأس برش جزر
طريقة التحضير
نضع في وعاء كلاً من الزيت والسكر ونخفق بالخفاقة الكهربائية جيداً ثم نضيف البيض والفانيليا ونستمر بالخفق حتى تمتزج المكونات جيداً .
ننخل في وعاء آخر كلاً من الطحين والملح والقرفة والبيكنغ صودا ونحرك ثم نضيف المكونات الجافة فوق السائلة ونحرك بالملعقة باتجاه واحد حتى تمتزج جيداً ثم نضيف برش الجزر والجوز ونحرك المكونات جيداً .
نحمي الفرن لدرجة حرارة 180 وندهن الصينية ونرشها بالطحين ثم نسكب مزيج الكيك ونضعه في الفرن لحوالي 35-40 دقيقة .
نخرج الكيكة من الفرن ونتركها تبرد وبذلك تصبح جاهزة للتقديم .

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