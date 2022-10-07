"إسلام صادق" يكشف تشكيل الأهلي الأقرب في مباراة الاتحاد المنستيري

كشف الإعلامي إسلام صادق التشكيل الأقرب الذي استقر عليه السويسري كولر المدير الفني لفريق الأهلي لمباراة الاتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل في دوري أبطال إفريقيا في تونس.

وأكد الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي استقر على الدفع بالتشكيل الأتي أمام الاتحاد المنستيري:

محمد الشناوي في حراسة المرمى ، أكرم توفيق – محمد عبدالمنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول لخط الدفاع، عمرو السولية – ديانج في خط الوسط، أمامهما حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أفشة ، وفي الهجوم حسام حسن .



وأوضح أن السويسري كولر يرفض المجازفة بالدفع بالبرازيلي برونو سافيو في لقاء الاتحاد المنستيري منذ البداية في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

للفيديو اضغط هنا