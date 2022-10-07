تردد القناة المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال افريقيا

تتجه أنظار جماهير فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي يوم الأحد المقبل لمتابعة مباراة الفريق أمام الاتحاد المنستيري في إطار ذهاب دور ال ٣٢ من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وتنطلق المباراة بين الأهلي والاتحاد المنستيري يوم الأحد في تمام الساعه الرابعة عصرا.

بينما تقام مباراة الإياب يوم السبت ١٥ اكتوبر على استاد السلام في تمام الساعة السادسة مساء.

وتذاع مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري عبر قنوات بي ان سبورتس .

كما أعلنت قناة الوطنيه التونسية عن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري على الهواء مباشرة .

تردد قناة الوطنية التونسية:



عرب سات 12643 - أفقي 27500.

يوتلسات 7 11657 - عمودي 27500.

يوتلسات 7 (hd) 10873 - عمودي 27500.

نايل سات (sd) 10796 - عمودي 27500.

بدر (hd) 12643 - أفقي 27500.

هوت بيرد (sd) 12149 - عمودي 27500



استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي 10 لاعبين من بعثة أبناء الرداء الاحمر، التي وصلت إلي تونس استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة اللاعبين الغائبين كل من صلاح محسن ومحمود كهربا لعدم القيد، ومحمد فخري وبيرسي تاو وعمار حمدي للإصابة، وزياد طارق ومحمد محمود لقرب رحيلهما عن الفريق، وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمد أشرف لأسباب فنية.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي القائمة التي وصلت إلى تونس اليوم الخميس.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.

ويسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب، لاجتياز عقبة منافسه التونسي، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال، من أجل التأهل لمرحلة المجموعات.