دراسة دولية تتوقع وفاة 1.3 مليون بسبب سرطان الكبد في 2040

توقعت دراسة جديدة أن يرتفع عدد الإصابات والوفيات بسرطان الكبد بأكثر من 55% بحلول عام 2040، حيث قدرت أن يصاب 4ر1 مليون شخص، وأن يتوفى 3ر1 مليون جراء الإصابة خلال 2040.



وحسب بيان للأمم المتحدة بنيويورك؛ فإن هذه الدراسة تدعو لاتخاذ إجراءات للوقاية الأولية من العوامل التي تعتبر من مسببات الإصابة ب سرطان الكبد.



وتوقع علماء من الوكالة الدولية لبحوث السرطان والمؤسسات الشريكة - في الدراسة التي نشرت بمجلة "أمراض الكبد" اليوم /الجمعة/ - أن يزداد العدد السنوي للإصابات والوفيات الجديدة بأكثر من النصف خلال 18 عاما.



ووفقا لهذه التقديرات، فقد تم تشخيص 905 آلاف و700 شخص بسرطان الكبد في جميع أنحاء العالم، وتوفي 830 ألفا و200 شخص من جراء إصابته بالمرض في عام 2020.



واعتبرت هارييت رمجاي عالمة الأوبئة في الوكالة الدولية لبحوث السرطان - في تصريح - أن هذه النتائج توفر لمحة سريعة عن حجم مشكلة هذا المرض عالميا؛ وبالتالي تقدم أداة أساسية للدول؛ للتخطيط لسبل مكافحة سرطان الكبد.