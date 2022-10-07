عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا منستهاش.. تامر حسين وإسلام زكي يقدمان دويتو جديد

بوستر الأغنية
بوستر الأغنية

يستعد الشاعر تامر حسين والملحن إسلام زكي لتقديم دويتو غنائى بعنوان أنا منستهاش، كلمات تامر حسين وألحان إسلام زكي ومن توزيع إلهامي دهيمة.

وأعلن الثنائى عن الأغنية من خلال صفحتهما على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، مؤكدين أن الأغنية سوف يتم طرحها بشكل رسمي الأسبوع القادم عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
 


تامر حسين وإسلام زكي يحققان حلم الغناء 

وتعتبر هذه الخطوة بين تامر حسين وإسلام زكي خطوة جديدة في مشوارهما الفني وتحقيق حلم الغناء، بالرغم من النجاحات الكبيرة التى حققوها فى صناعة الأغنية مع كبار النجوم إلا أن حلم الغناء لازال هو الهدف الأساسي لهما.
 


أيمن بهجت قمر يهنىء الثنائى على الأغنية الجديدة

وحرص الشاعر أيمن بهجت قمر على تهنئة الثنائى بالديو الجديد من خلال صفحتهم الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حيث كتب: مبروك لإخواتي واصدقائي  تامر حسين واسلام زكي.
 

أحدث أغنيات تامر حسين


وكان تامر حسين قد احتفل مؤخرا بنجاح أغنيته الجديد “الحلق” الذي قام بكتابتها للمطرب المغربي سعد لمجرد حيث تم طرحها منذ عدة أسابيع وهي من ألحان عزيز الشافعي ومن توزيع جلال الحمداوي وقام بإخراج الكليب دان حداد.

الشاعر تامر حسين الملحن إسلام زكي دويتو غنائى أنا منستهاش تامر حسين وإسلام زكي يحققان حلم الغناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطار القاهرة: راكب مصري يحاول تهريب سبائك ذهبية في البنطلون | شاهد

أسبوع حزين على الدولار عالميًا|هبوط قوى للأخضر وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مفاجأة.. مغني المهرجانات مسلم يعلن اعتزاله: المجال لا يناسبني

والده في القاهرة للتفاوض..الزمالك يقترب من ضم البلايلي للفريق

الحق الفرصة واشترى |تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 138 جنيهًا

فرصة إلحق اشتري.. انخفاض حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

سافيو احتياطي.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد المنيستري بدوري الأبطال

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

موضوعات متعلقة

نشرة الفن.. راغب علامة يغازل أنغام في برنامجها الجديد ومسلم يعتزل الغناء

محمد منير عن مطربات جيله: مصممين يغنوا بفساتين خطوبة وفرح| فيديو نادر

مانشيستر سيتي يحتفي بـ هالاند على طريقة محمد رمضان

وائل كفوري وأصالة نصري يحييان حفل انتصارات أكتوبر بحفل فى الماسة

نشرة الفن.. أحمد زكي يضرب محمد خان بسبب أيام السادات.. وتفاصيل مسلسل مجنونة بيك قبل عرضه

ليلى علوي زوجة بيومي فؤاد بـ "مهمة فى سهل حشيش"

نشرة الفن.. بدرية طلبة تدافع عن منى فاروق.. وهل يتوقف نمبر وان عن الغناء؟

عماد أديب لـ رضوى الشربيني: بتجيبي الكلام ده منين| شاهد

ترشيحاتنا

قاد معركة النصر وأذل العدو الإسرائيلي.. محطات في حياة المشير أحمد إسماعيل

إجراءات تنظيم الإجازات والإعارات للمؤمن عليهم بقانون التأمين الصحي الشامل

بالتعاون مع جنرال موتورز.. هوندا تكشف عن تصميم برولوج 2023 الكهربائية

وزير الري يؤكد قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات

ذكرى المولد النبوي.. هل اسم النبي محمد كان موجودا قبل ولادته؟

6 أهداف.. المصري كريم أشرف يواصل التألق مع شباب الهلال السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد زواجهما.. 10 صور رومانسية تجمع محمد سامي ومي عمر

أسود X أسود.. سارة سلامة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

بعد وفاة طفلتين.. نصائح ضرورية قبل حقنة المضاد الحيوي

نوع من الشاي ينقص الوزن وخالي من الكافيين| غير متوقع

فيديو

أنهت التحضرات في يوم.. ماذا قالت الراحلة شادية عن "يا حبيبتي يا مصر"؟

«رغيف في أوضة على البلاط».. تفاصيل احتجاز أب لإبنه بلا طعام بدمياط.. فيديوجراف

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ