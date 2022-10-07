أنا منستهاش.. تامر حسين وإسلام زكي يقدمان دويتو جديد

يستعد الشاعر تامر حسين والملحن إسلام زكي لتقديم دويتو غنائى بعنوان أنا منستهاش، كلمات تامر حسين وألحان إسلام زكي ومن توزيع إلهامي دهيمة.



وأعلن الثنائى عن الأغنية من خلال صفحتهما على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، مؤكدين أن الأغنية سوف يتم طرحها بشكل رسمي الأسبوع القادم عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





تامر حسين وإسلام زكي يحققان حلم الغناء

وتعتبر هذه الخطوة بين تامر حسين وإسلام زكي خطوة جديدة في مشوارهما الفني وتحقيق حلم الغناء، بالرغم من النجاحات الكبيرة التى حققوها فى صناعة الأغنية مع كبار النجوم إلا أن حلم الغناء لازال هو الهدف الأساسي لهما.





أيمن بهجت قمر يهنىء الثنائى على الأغنية الجديدة

وحرص الشاعر أيمن بهجت قمر على تهنئة الثنائى بالديو الجديد من خلال صفحتهم الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حيث كتب: مبروك لإخواتي واصدقائي تامر حسين واسلام زكي.



أحدث أغنيات تامر حسين



وكان تامر حسين قد احتفل مؤخرا بنجاح أغنيته الجديد “الحلق” الذي قام بكتابتها للمطرب المغربي سعد لمجرد حيث تم طرحها منذ عدة أسابيع وهي من ألحان عزيز الشافعي ومن توزيع جلال الحمداوي وقام بإخراج الكليب دان حداد.