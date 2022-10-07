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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يؤكد قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات

هاني سويلم
هاني سويلم

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم قوة العلاقات التي تربط مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، وخاصة في مجال المياه، ومنها برنامج دعم الميزانية المباشر لقطاع المياه، ومشروع "ستارز" المقدم كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة الفنية في مجالات تطوير الري والتوعية ورفع القدرات.

 


جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان بيرجر، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع المياه.
وأشار سويلم إلى مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، والذي يهدف لتطوير منظومة الري والمحطات في زمام المصرف، ومشروع النهج القطاعي المتكامل، والذي يهدف لتطوير أنظمة الصرف المغطى في زمام 257 ألف فدان والصرف السطحي في زمام 20 ألف فدان.

 


وقد تم خلال اللقاء استعراض الرؤية المستقبلية للتعاون بين وزارة الري والاتحاد الأوروبي، وأولويات الاستثمار الأوروبية في مصر، وسبل دعم دور مصر كمركز إقليمي للإدارة المستدامة للمياه، حيث تم مناقشة التعاون في إعداد دراسات فنية عن الري الحديث في مصر وإعادة استخدام المياه وتقييم آثار تغير المناخ على المشاريع الكبرى، بالإضافة للتوسع في مشروعات حماية الشواطيء والممولة من صندوق المناخ الأخضر، والنظر في إطلاق مرحلة جديدة من برنامج دعم الميزانية في قطاع المياه، وتوفير الخبرة الفنية لتمكين الوزارة من الاستفادة القصوى من برنامج "تايكس" لتمويل المشروعات.

 


كما تم مناقشة دعم الاتحاد الأوروبي لبرامج بناء القدرات لشباب المهندسين بوزارة الري، وتوفير منح الماجستير والدكتوراة للكوادر المصرية بالدول الأوروبية، والعمل على زيادة التعاون والتنسيق بين المركز القومي لبحوث المياه والمعاهد البحثية الأوروبية.

 


وتوجه وزير الري بالدعوة لأجهزة الاتحاد الأوروبي لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية، والتي ستطلقها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم، ودعوة المؤسسات المالية بالاتحاد الأوروبي للعمل على توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية.

 


كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للمشاركة في فعاليات "يوم المياه" المزمع عقده خلال مؤتمر المناخ القادم لما تمثله هذه المشاركة الهامة من أهمية كبرى في إثراء المناقشات والحوارات خلال فعاليات المؤتمر.
 

وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم الاتحاد الأوروبي ستارز

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وزير الري يؤكد قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات

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