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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هاني أمان: 3 مليارات جنيه حجم الأصول غير المستغلة لـ الشرقية للدخان

هاني آمان الرئيس
هاني آمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية

كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية -إيسترن كومباني عن حجم الأصول غير المستغلة المملوكة لـ الشرقية للدخان البالغة 3 مليارات جنيه تتمثل أغلبها فى عقارات وأراضي بمناطق مميزة.

وقال هاني أمان  لـ"صدى البلد" إن أصول الشرقية للدخان قيمة جدا أشبه بسيارة "الرولز رويس "الفاخرة إذ تم عرضها للبيع ستجد عدد محدود من المشترين، وهكذا عقاراتنا تحتاج إلى استثمارات ضخمة ومستثمرين ذات ملاءة مالية عالية.

الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية-إيسترن كومباني خلال حواره ل “صدى البلد” 

وتابع العضو المنتدب لشركة الشرقية-إيسترن كومباني: تمتلك الشرقية للدخان مساحات ضخمة من الأراضى ،مبني الجيزة وحد 45 الف متر، واجرينا مفاوضات مع 12 مطور ولكنها  توقفت بسبب إندلاع وباء كورونا، نحن منفتحين على كل أنواع الشراكات التى من شأنها تعظيم القيمة المضافة لأصولنا وننتظر فقط المطور الجاد القادر على ذلك.

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وذكر إلى أن الشرقية للدخان تواصلت مع الصندوق السيادى للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لديها وعرضها على مستثمرين.

استثماراتنا منحصرة فى صناعة الدخان 

وأكد الرئيس التنفيذى لشركة الشرقية-إيسترن كومباني، أن إستثمارات الشركة الشرقية للدخان منحصرة  فى صناعة الدخان فقط مضيفا نركز فى النشاط الأساسي ونحن منفردين فيها.
 

وحققت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" نحو 4 مليار جنيه صافى ربح خلال العام المالى الماضى 2022/2021 .

وارتفعت إيرادات الشركة الشرقية - ايسترن كومباني خلال العام المالي الماضي إلى 17.13 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 16.02 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

"إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة من أكبر ١٠٠ شركة في الشرق الأوسط حسب "فوربس".

وتسعى الشركة الشرقية من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2008)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 75%

الشرقية للدخان عقارات أراضي أصول غير المستغلة ايسترن كومباني

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