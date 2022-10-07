3 نشطاء من أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا.. كيف ذهبت جائزة نوبل للسلام لسجين؟

فاز نشطاء الحقوق المدنية أوكرانيون وروس ومن بيلاروسيا، بجائزة نوبل للسلام لهذا العام 2022.

وحصل أليس بيالياتسكي على الجائزة لعمله كمدافع عن حقوق الإنسان في بيلاروسيا، كما فازت المنظمة الروسية لحقوق الإنسان ميموريال والمنظمة الأوكرانية لحقوق الإنسان "مركز الحريات المدنية".

والغريب هو فوز أليس بيالياتسكي، المحتجز في بيلاروسيا، باعتباره واحدا من ثلاثة فائزين بجائزة نوبل للسلام هذا العام.

جائزة نوبل للسلام

تُمنح جائزة نوبل للسلام سنويًا لشخص أو أشخاص عملوا لصالح البشرية، وجاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي في العاصمة النرويجية أوسلو.

وعن أشهر الفائزون السابقون بجائزة نوبل هم باراك أوباما في عام 2009 وملالا يوسفزاي التي تقاسمت الجائزة في عام 2014.

سبب فوز النشطاء بجائزة نوبل للسلام

وقال بيريت ريس أندرسن في إعلانه أن الثلاثة أبطال بارزون في حقوق الإنسان والديمقراطية والتعايش السلمي في بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن الفائزين يعتبرون أنهم كرموا رؤية السلام والأخوة بين الأمم من مؤسس الجائزة ألفريد نوبل.

وأضاف ريس أندرسن قبل أن يختتم حديثه: “الرؤية هي الأكثر حاجة في العالم اليوم”.

مؤسسة ميموريال المحظورة

لكن تم إغلاق ميموريال، وهي إحدى أقدم مجموعات حقوق الإنسان في روسيا، والتي تعد أحد الفائزين بجائزة نوبل للسلام لهذا العام وهي منظمة حقوق الإنسان الروسية ميموريال.

ولأكثر من 30 عامًا، عملت ميموريال على استعادة ذكرى الملايين من الأبرياء الذين أُعدموا أو سُجنوا أو اضطهدوا في الحقبة السوفيتية.

لم يكن عملها متفق عليه أبدًا مع السلطات الروسية ، وقد تم تحذيرهم في البداية في عام 2006 ، وفي عام 2014 أُضيف إلى قائمة "العملاء الأجانب" - قائمة بالمنظمات والأفراد الذين تدعي الحكومة أنهم يتلقون تمويلًا من الخارج.

في ديسمبر 2021 ، أمرت المحكمة العليا لروسيا بإغلاق ميموريال وفروعها الإقليمية لأنها انتهكت قانون العملاء الأجانب لعام 2012.

إشادة حقوق الانسان

وأشاد الكثير يمنحهم الجائزة كدليل يحمي حقوق المواطنين، يقول رئيس لجنة نوبل إن الفائزين "يظهرون أهمية المجتمع المدني من أجل السلام والديمقراطية".

تابع أنهم أظهروا أهمية الحق في انتقاد السلطة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.