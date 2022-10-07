بسبب أولوية المرور.. تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام بعض الأشخاص بالتشاجر بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

بالفحص تبين عدم وجود أية بلاغات بالواقعة وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد طرفى المشاجرة وهما طرف أول (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- "مصاب ببعض الكدمات بالجسم") ، وطرف ثان (شخصين- "لهما معلومات جنائية"– "أحدهم مصاب بجرح باليد") جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام وقد تبين أنه بتاريخ 4 الجارى حدثت مشادة كلامية بين الطرفين بسبب أولوية مرور الطرف الأول بمركبة"توك توك" قيادته واصطدم بالطرف الثانى، وتطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها باستخدام أسلحة بيضاء محدثين الإصابات المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (3 أسلحة بيضاء "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" ) وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص والتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.