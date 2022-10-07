محافظ سوهاج: 35 عارضا وعارضة يُشاركون في معرض تراثنا بالقاهرة

قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إن ٣٥ عارضا وعارضة من أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية من أبناء محافظة سوهاج سوف يشاركون بعرض منتجاتهم في معرض تراثنا.

يقام بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من ٩ وحتى ١٥ أكتوبر الجاري، وذلك بالجناح الخاص ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأكد محافظ سوهاج اهتمام القيادة السياسية بتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظة سوهاج، ومساعدة أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية في تطوير منتجاتهم وتسويقها، وفقًا لأحدث أساليب العرض والتسويق.

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وأشار إلى تقديم كل الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ومساندة أصحابها من خلال توفير المعارض الدائمة لهم بأماكن متميزة بالمحافظة، وتسهيل حصولهم على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك للتوسع في تلك الصناعات والمشروعات وتطويرها وتوفير فرص عمل مستقرة وناجحة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نجاة موسي مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة أن سوهاج تشارك هذا العام بعدد ١٨ عارضة من تكتل التلى بجزيرة شندويل، و١٤ عارض وعارضة لمنتجات النسيج بالكوثر وأخميم، و٣ عارضين لمنتجات الأثاث بطهطا، لافتة إلى تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمشاركين بالمعرض من أبناء المحافظة.

ومن جانبهم توجه العارضين والعارضات من أبناء سوهاج بالشكر رئيس الجمهورية، على توفير تلك الفرصة لعرض منتجاتهم، مؤكدين علي سعادتهم بتلك الفرصة التي حصلوا عليها للتواجد في هذا المعرض الهام.

ومن الجدير بالذكر أن معرض تراثنا يعد أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام بشكل دوري كل عام، ويشارك به حوالي ٦٥٠ عارض وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية.