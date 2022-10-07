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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضائل الصلاة على سيدنا النبي ..موضوع خطبة الجمعة القادمة

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة القادمة 14 أكتوبر 2022م تحت عنوان: "فضائل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)".

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وطالبت الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

 

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة  خطبة الجمعة بمسجد "النور" بالعباسية بمحافظة القاهرة، تحت عنوان: "هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيان منزلة الشهادة والشهداء"، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

وزارة الأوقاف فضائل الصلاة على النبي الأوقاف خطبة الجمعة

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