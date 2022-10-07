بتوجيهات رئاسية .. مستشفى الشيخ زايد يعلن تشغيل العيادات المسائية

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أنه بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت اشراف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان ، و الدكتورة مها إبراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، تقرر بدء العمل فترة مسائية بالعيادات الخارجية بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

واكد جودة ان أبرز التخصصات الطبية تشمل :الباطنة ، جراحة العظام ، الجراحة العامة ، جراحة المخ والاعصاب ، رمد ، الأسنان ، أمراض القلب، العلاج الطبيعي..

وأشار إلي أنه سيتم تقديم الخدمات المعملية و الأشعات و رسم القلب و الموجات الصوتية علي القلب و غيرها من الخدمات المتكاملة في التخصصات المشار اليها.

صرح مدير عام المستشفى انه سوف يتم استقبال المرضي يوميا من ٣ ظهرا و حتي ٧ مساء عدا الاجازات و العطلات الرسمية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء هشام مصطفى سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد مصطفى لبن مدير إدارة الأشغال العسكرية".

وصرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر.

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الخريطة الصحية للدولة، والتي تشتمل على أعداد المنشآت الطبية بكافة انواعها الحكومية، والخاصة، والأهلية، وتجهيزاتها الطبية، بالإضافة إلى القوى البشرية من الطواقم الطبية، فضلاً عن ربط الخريطة الصحية بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وما تتضمنه من برامج ومبادرات للرعاية الصحية والطبية للمواطنين.

كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية، موجها بأن يتم انشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا داخل تلك المدينة الطبية الجديدة، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع، والمرضى، والمتبرعين.

وقد استعرض وزير الصحة والسكان في هذا السياق الخطوات التنفيذية الخاصة بالمدينة الطبية الجاري تنفيذها بمستشفى معهد ناصر، والتي تصل سعتها إلى ١٢٠٠ سرير رعاية مركزة و٤٥ غرفة عمليات.

كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار تفاصيل إنشاء مستشفى أم المصريين الجديدة، بسعة 400 سرير، والتي ستقدم خدماتها، لنحو 3 ملايين نسمة، وتعتبر المستشفى الرئيسي لاستقبال مصابي حوادث الطرق في محافظة الجيزة وضواحيها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للاطقم الطبية، وكذلك تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات، وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة، مما يحقق دخلا إضافيا للفريق الطبي يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم أوجه الرعاية الصحية.

كما عرض وزير الصحة الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار على مدار ٤ سنوات منذ انطلاقها، بمشاركة ٤٦٦ مستشفى حكومي وخاص، حيث نجحت في علاج مليون و370 ألف مريض، بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه. وقد وجه الرئيس بتوفير الموارد المالية الإضافية للتوسع في المبادرة واضافة تخصصات جراحية جديدة، مع اهمية توعية المواطنين بكيفية الاستفادة من تلك المبادرة وتبسيط الاجراءات الادارية ذات الصلة.

