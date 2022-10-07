كوليبالي يصل إلى مصر للانضمام لصفوف الإسماعيلي

وصل الإيفواري عبد القادر كوليبالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الجديد، فجر الجمعة إلى مطار القاهرة الدولي، وكان فى استقباله محمد سالمان إداري الدراويش.

وكان الإسماعيلي قد قام بالتعاقد مع اللاعب لمدة 4 مواسم لتدعيم صفوفه وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، لينضم إلى الوجوه الجديدة فى تدريبات الدراويش استعدادًا للموسم الكروي والمزمع انطلاقه منتصف شهر أكتوبر الحالي.

ويعد عبد القادر كوليبالي ثاني هدافي الدوري الإيفواري برصيد 13 هدفًا بعد كريم كونتيه الذي تم احترافه في الدوري الأوروبي وسبق له التمثيل الدولي ضمن صفوف المنتخب بلاده الأول.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي تعاقد مع 11 لاعبًا خلال الميركاتو الصيفي وهم الغاني ياو أنور والتونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط بالإضافة إلى باسم مرسي وصالح جمعه ومحمود الشبراوي وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن بجانب الإيفواري عبد القادر كوليبالي.

رئيس الإسماعيلي يعلن رفع إيقاف القيد رسميا

أعلن يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، رفع حظر القيد رسميًا عن النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا ” وسيتم إرسال القائمة الجديدة والنهائية للفريق الأول إلى الاتحاد المصري لكرة القدم قبل غلق القيد يوم الإثنين المقبل.

وأكد رئيس الإسماعيلي أنه أوفي بوعده مع محبي وعشاق وشعـب الإسماعيلية وتم حـل الأزمـة دون ضجيج أو شو إعلامي بالرغـم من الصعوبات التي واجهوها في تلك القضايا وحتي صدور القرار صباح اليوم برفع الحظر عن النادي.

وأشـار الكومي إلى أن رفع حظر القيد أمر أسعدهم جميعا ولكنه ليس كل شيء فهو خطوة علي الطريق التى تعهدوا عليه كمجلس إدارة مهما بلغت الصعاب للوصول للهدف الأسمي وهو عودة قلعة الدراويش لمكانتهـا بين الكبـار ويعود مـن جديد لمنصات التتويج متمنيا أن يحقق بطولة يقدمهـا هدية لجماهير وعشاق النادي العظيم الذي سيظل مساندا لفريقه في أصعب المواقف لأنه الداعم الأول.