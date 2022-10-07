جامعة القاهرة في أسبوع | الخشت يستقبل رئيس جامعة هيروشيما وسفير اليابان بمصر .. زيارة لمؤسسة حياة كريمة

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة:



إنشاء درجات علمية مزدوجة وتنفيذها بجامعة القاهرة الدولية لاستقطاب الطلاب من مصر والشرق الأوسط

توعية الشباب بمبادرة حياة كريمة كأكبر مشروع تنموي بمصر

استعراض جهود الجامعة ومساهماتها في المبادرة الرئاسية بجميع المحافظات

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ اخبار جامعة القاهرة ، وفي هذا الملف يرصد موقع صدى البلد حصاد أبرز أخبار جامعة القاهرة على مدار الأسبوع.



استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور ميتسو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما، و أوكا هيروشي سفير اليابان بمصر والوفد المرافق لهما؛ وذلك لبحث سبل التعاون بين جامعتي القاهرة وهيروشيما، في المجالات الأكاديمية والبحثية، وإنشاء درجات علمية مزدوجة بين الجامعتين، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان، الدرجات العملية المزدوجة مع جامعة هيروشيما لتنفيذها بجامعة القاهرة الدولية لاستقطاب الطلاب من مصر والشرق الأوسط لدراسة هذه البرامج في التخصصات المختلفة، والاستفادة من التكنولوجيا اليابانية في العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعة واحتياجات سوق العمل بمصر، كما ناقش الطرفان تطوير العمل بمركز جامعة هيروشيما بكلية الزراعة لأداء دوره في خدمة المجتمع المصري.

وتطرق الطرفان إلى الجهود المشتركة بين جامعة القاهرة واليابان والتي تتمثل في مبني العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني للأطفال، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية بكلية الآداب.

ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة هيروشيما عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة، مشيرًا إلى مكانة مصر الكبرى لديه، ومشيدًا بالتطور الذي تشهده منظومة التعليم داخل جامعة القاهرة وما حققته من مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية المرموقة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت قد وقع مع رئيس جامعة هيروشيما اليابانية، تجديد اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعتين في البحث العلمي والبرامج التعليمية وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في إطار البرنامج التنفيذي للاتفاقية الثقافية المبرمة بين مصر واليابان وجامعة القاهرة وجامعة هيروشيما في مجال البحث العلمي والتدريب.

وفى نفس السياق، استضافت جامعة القاهرة تحت رعاية وإشراف الدكتور محمد عثمان الخشت، وفدًا من مؤسسة حياة كريمة، في محاضرة تعريفية عن مجهودات المبادرة الرئاسية، من أجل التنمية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توعية الشباب الجامعي وتعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف تغيير حياة آلاف الأسر المصرية.



حضر فعاليات اللقاء، الدكتور محمد سامي محمد عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وآية عمر رئيسة مجلس أمناء مبادرة حياة كريمة، والدكتور أحمد شعيب منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الجيزة، والدكتورة سمر سعد عضو المكتب المركزي للقطاع الطبي، وشانا مسعود رئيسة قطاع العلاقات الدولية، ووكلاء كليات جامعة القاهرة، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملون.





ورحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في كلمته، بمؤسسة حياة كريمة داخل جامعة القاهرة للتعريف بدورهم المهم والحيوي في النهوض بالوطن، واستعرض جهود وإسهامات الجامعة في المبادرة من خلال القوافل التي تطلقها الجامعة في عدد من القرى والمحافظات، وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، ودعا المجتمع الجامعي لأن يكون له دور فعال داخل مبادرة حياة كريمة.

وأشار عبد الصادق إلى أن رابطة خريجي جامعة القاهرة لها دور مهم في المبادرة يمثل قوة لا يستهان بها، مشيدًا بدور شباب مصر في قيادة التنمية في قرى مصر.



ومن جهتها استعرضت آية عمر رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، جهود المبادرة في عمل دراسات للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية وتحديد احتياجاتها، وإعداد خطة تنموية شاملة للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وسد الفجوة التنموية، والاستثمار في بناء الإنسان، وإحياء قيم المسؤولية المجتمعية التي تهتم بمشاركة كل المواطنين في تنفيذ أعمال المشروع القومي، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمعيشي للمواطن.



كما استعرضت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، محاور المبادرة والتي تمثل أهمها في بناء الإنسان مثل سكن كريم، وتعليم، وصحة عامة، وصرف صحي، ومياه شرب، وكهرباء، وغاز، واتصالات، ومساعدات إنسانية، وتدخلات اجتماعية، وطرق، وزراعة وبيئة وري، وفرص عمل، وثقافة وتوعية، والتمكين الاقتصادي للأهالي والأسر الأكثر احتياجا وتوفير الأعمال المناسبة لهم، بما يساعدهم في توفير احتياجات أسرهم، بالإضافة إلى مراحل المبادرة التي تستهدف التواجد داخل الجامعات الحكومية والخاصة، وإلقاء المحاضرات داخل الكليات، وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة لطلاب الجامعات وفق النطاق الجغرافي لهم، واختيار عدد من طلاب الجامعات للتدريب داخل مؤسسة حياة كريمة.



وقدم الدكتور أحمد شعيب منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الجيزة، عرضًا حول جهود المبادرة في تغطية نحو 450 قرية مصرية من خلال توفير كافة المرافق الأساسية وخدمات البنية التحتية بها، وإتاحة المجمعات والمصالح الحكومية الأساسية داخلها مثل مكاتب البريد والتموين والشهر العقاري، والتي تساهم في التسهيل على المواطن الراغب في إنهاء مصالحة وخدماته الحكومية.



وفي سياق متصل، استعرضت سمر سعد عضو المكتب المركزي للقطاع الطبي، دور القطاع الطبي الفعال في مبادرة حياة كريمة من خلال القوافل الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة القاهرة، ووجود 25 منسقا طبيا على مستوى محافظات مصر، و13 مقرا طبيا شاملا يضم 13 عيادة لتقديم كافة المساعدات الطبية وخلق بيئة صحية سليمة للمواطن المصري.

وخلال المحاضرة التعريفية، تم عرض فيلم وثائقي يرصد جهود جامعة القاهرة للمساهمة في تنفيذ أهداف مبادرة حياة كريمة، وفيلم آخر يستعرض إنجازات الدولة في المبادرة، وفي ختام المحاضرة تم فتح باب النقاش والحوار مع الحضور حول المبادرة والإجابة على تساؤلاتهم.