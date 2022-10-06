إعلام القاهرة تعلن عن دورتين تدريبيتين خلال شهر أكتوبر

ينظم مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بجامعة القاهرة خلال شهر أكتوبر الدورتين التدريبيتين التصوير التليفزيوني و التعليق الصوتي .
جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة وإشراف الدكتورة بسنت مراد
و أضافت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، للحجز والاستفسار يرجى التواصل مع رقم (الواتساب) بالإعلان، ولمزيد من المعلومات مرفق رابط صفحة مركز التدريب
على الجانب الأخر ، تواصل كلية الإعلام جامعة القاهرة نجاحاتها وتميزها،باعتمادها لتنظيم دورات التحول الرقمية بموافقة مركز التدريب بالمجلس الأعلى للجامعات.
وأكدت الدكتورة حنان جنيد القائم بأعمال عميد كلية الإعلام أن التحول الرقمى أصبح مطلبا ضروريا وأساسيا لنجاح مؤسسات الدولة فى جميع المجالات ،باعتباره ضرورة عصرية،وقالت : إن كلية الإعلام لديها من الإمكانات المادية والبشرية مايؤهلها لتنظيم مثل هذه الدورات على أعلى مستوى.
وقد أشاد الدكتور محمد حسن مدير الوحدة المركزية بالمجلس الأعلى للجامعات بالتطورات التكنولوجية التى تمتلكهاالكلية والمتمثلة في المعامل والأجهزة الحديثة، حيث تعتمد الكلية على أحدث الاصدارات في الأجهزة التكنولوجية، وقال: إن الكلية قادرة على اجراء دورات التحول الرقمي بشكل متميز.