إعلام القاهرة تعلن عن دورتين تدريبيتين خلال شهر أكتوبر

ينظم مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بجامعة القاهرة خلال شهر أكتوبر الدورتين التدريبيتين التصوير التليفزيوني و التعليق الصوتي .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة وإشراف الدكتورة بسنت مراد



و أضافت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، للحجز والاستفسار يرجى التواصل مع رقم (الواتساب) بالإعلان، ولمزيد من المعلومات مرفق رابط صفحة مركز التدريب



على الجانب الأخر ، تواصل كلية الإعلام جامعة القاهرة نجاحاتها وتميزها،باعتمادها لتنظيم دورات التحول الرقمية بموافقة مركز التدريب بالمجلس الأعلى للجامعات.

‎وأكدت الدكتورة حنان جنيد القائم بأعمال عميد كلية الإعلام أن التحول الرقمى أصبح مطلبا ضروريا وأساسيا لنجاح مؤسسات الدولة فى جميع المجالات ،باعتباره ضرورة عصرية،وقالت : إن كلية الإعلام لديها من الإمكانات المادية والبشرية مايؤهلها لتنظيم مثل هذه الدورات على أعلى مستوى.

‎ وقد أشاد الدكتور محمد حسن مدير الوحدة المركزية بالمجلس الأعلى للجامعات بالتطورات التكنولوجية التى تمتلكهاالكلية والمتمثلة في المعامل والأجهزة الحديثة، حيث تعتمد الكلية على أحدث الاصدارات في الأجهزة التكنولوجية، وقال: إن الكلية قادرة على اجراء دورات التحول الرقمي بشكل متميز.