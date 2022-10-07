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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تبدأ بـ194 ألف جنيه .. تفاصيل جديدة عن شقق الإسكان الاجتماعي | فيديو

أرخص أسعار شقق الإسكان
أرخص أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

 قدم مذيع صدى البلد أحمد دياب تغطية إخبارية عن شقق الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين 3”، وأسعار الوحدات ومقدار التقسيط المتاح أمام المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة من 25 سبتمبر الماضي.

وتم فتح باب الحجز لباقي المواطنين الأحد الموافق 2 أكتوبر الجاري، ويوم الخميس الموافق 27 أكتوبر الجاري، آخر أيام التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي. 

يصل أقل سعر لـ شقق الإسكان الاجتماعي، إلى 194 ألف جنيه. 

أما الشقق التي لا تزال قيد التنفيذ فيصل سعرها إلى 310 آلاف وتتواجد في منطقتين بمحافظة الجيزة ووجه بحري، ويتم تسليم هذه الوحدات بعد 18 شهرا. 

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