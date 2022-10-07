47 مباراة.. الأهلي يكتسح الأندية التونسية قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهليبقيادة السويسرى مارسيل كولر نظيره الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا في رحلة البحث عن النجمة الحادية عشرة في تاريخه.

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر مباراته الأولى تحت قيادة الأخير أمام الاتحاد المنستيري في الرابعة عصر بعد غد الأحد على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري بعد غد الأحد عبر القناة التونسية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات عبر تردد 10796 – عمودي – 27500.

صدى البلد يستعرض مواجهات النادى الأهلي امام الفرق التونسية فى المسابقات الإفريقية.

الأهلي يتفوق

خاض النادي الأهلي مع الأندية التونسية في 47 مباراة، حقق الفوز في 22 مباراة وتعادل في 15 لقاء وخسر 10 مباريات، وسجل نادي القرن في أفريقيا 49 هدفا خلال تلك اللقاءات وتلقت شباكه 35 هدفا.

ويعد الاتحاد المنستيري، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال، عقب حلوله في وصافة جدول ترتيب الدوري التونسي الموسم الماضي خلف الترجي، أحدث الأندية التونسية التي يواجهها الأهلي في مسيرته الطويلة بالملاعب الأفريقية.

والتقى النادي الأهلي مع أندية الترجي والأفريقي والنجم الساحلي والبنزرتي ومستقبل المرسى خلال مشواره مع فرق تونس.

ويعد فوز النادي الأهلي على النجم الساحلي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري الأبطال عام 2017، هو الانتصار الأكبر في تاريخ المواجهات المصرية التونسية.



أمن تونسي يزور معسكر الأهلي

زار العميد دكتور محمد الحازمي، رئيس قطاع الأمن بسوسة الشمالية، بعثة الأهلي أثناء مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب المرادي، والتقى «الحازمي» بالعامري فاروق، نائب رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة المتواجدة في تونس، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الاداري؛ للاطمئنان على الفريق والتأكيد على توفير كافة سبل الراحة لبعثة الأهلي أثناء وجودها في تونس.

ووجه العامري فاروق الشكر والتحية للعميد محمد الحازمي، مؤكدا على أن الأهلي متواجد في بلده الثاني تونس.

فحص كورونا

تجري بعثة الفريق الأول في كرة القدم النادي الأهلي اختبار تشخيص فيروس كورونا «PCR» في الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت تونس داخل فندق الإقامة؛ استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري التي تقام في الرابعة عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب مصطفى بن جنات، وذلك في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، قد وصلت إلى مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير أمس.