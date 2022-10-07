سانا تتهم أمريكا بسرقة النفط السوري



اتهمت وكالة الأنباء السورية اليوم الجمعة بأن قوات الاحتلال الأمريكي بأنها كثفت نهبها للنفط السوري من حقول الجزيرة شرق البلاد، حيث سرقت حمولة خمسين صهريجا من النفط من حقل رميلان السوري.



وذكرت الوكالة السورية أن القوات الأمريكية أقدمت على سرقة رتل من عشرات الصهاريج ونقلها إلى قواعدها شمال العراق.

ونقلت الوكالة عن مصادرها من ريف اليعربية " بأن رتلا مؤلفا من 50 صهريجا محملة بالنفط السوري المسروق، خرج عبر معبر المحمودية غير الشرعي على دفعات باتجاه الأراضي العراقية.

يذكر أن القوات الأمريكية كثفت خلال الأسابيع الماضية سرقاتها للنفط السوري وأخرجت مئات من الصهاريج المحملة بالنفط الذي سرقته من حقول النفط في الجزيرة، ولا سيما حقول رميلان إلى قواعدها في الأراضي العراقية، وذلك بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية.