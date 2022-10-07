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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لـ الوصول لاتفاق .. تحرّك من نادي المصري لإنهاء أزمة القيد

كامل أبو علي
كامل أبو علي

تسيطر حالة من الحزن الشديد، على جماهير المصري البورسعيدي، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إيقاف القيد لثلاث فترات متتالية لنادي المصري، نظراً لمستحقات التونسي معين الشعباني المتأخرة.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إيقاف القيد لنادي المصري البورسعيدي، لثلاث فترات متتالية نتيجة شكوى التونسي معين الشعباني، المدير الفني السابق للفريق لدى الفيفا، بعد الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وهناك حالة من الحزن في بورسعيد من المجلس السابق بسبب التعاقد مع التوءم حسام وإبراهيم حسن لتدريب الفريق، وعدم إنهاء ملف معين الشعباني.

ويحاول كامل أبو علي، رئيس نادي المصري، في الوقت الحالي، الوصول إلى إتفاق مع معين الشعباني وتسديد المبلغ المستحق له، لإنهاء أزمة القيد.

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