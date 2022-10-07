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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نجل المخرج علي عبد الخالق: والدي كان عاشقا للأفلام العسكرية والنضال الوطني

نجل المخرج على عبد
نجل المخرج على عبد الخالق

 


قال المخرج هشام علي عبد الخالق خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب أثناء استضافته في برنامج بالخط العريض على شاشة قناة الحياة أن والده كان عاشقا لافلام النضال الوطني وافلام العسكرية، وفي ذات الوقت كان يردد دائما بأنه لا يوجد مانع أثناء إخراج بعض الافلام القوية أن يخرج أفلام خفيفة تدخل البهجة على الناس.


وفي مفاجأة من العيار الثقيل قال هشام خلال اللقاء أن والده المخرج الكبير على عبد الخالق كان لا يحب افلام يوسف شاهين حيث كان يعتبر أن الجماهيرية هي أساس اي فيلم تقوم بإخراجه وافلام يوسف شاهين كانت تفتقد الجماهيرية.


كما كشف المخرج هشام على عبد الخالق اسباب اختفاء والده قبل رحيله عن الساحة الفنية وقال أن والده قرر مع بداية الألفية الجديدة الاعتزال بلا رجعة بسبب نوعية الافلام التي يتم تقديمها للمشاهد على الشاشة حيث كان لديه ياس وحزن بسبب هذه الأفلام.


وأضاف هشام خلال اللقاء أن والده كان يعتبر المشكلة الرئيسية في السينمائيين أنفسهم وفي المنتجين لأنهم هم المسؤولون عن ما يتم تقديمه للمشاهد.


وعن اللحظات الأخيرة في حياة والده قال هشام أن أباه لديه امل في الشفاء ولكنها إرادة الله موضحا أنه قال عندما فاق من الغيبوبة أن الأمر انتهى وكانت آخر كلماته أنه كان ينادي على أفراد الأسرة الذين ماتوا ..

 

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع تقديم الإعلامية ايمان ابو طالب.

نجل المخرج على عبد الخالق العسكري سينما الاعلام طالب يوم الجمعة

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