تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

قدم مذيع صدى البلد أحمد دياب تغطية عن جهود وزارة الصحة في الحفاظ على صحة الحوامل والحملات المتعددة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال .

قالت وزارة الصحة والسكان إن حصول السيدات الحوامل علي الأدوية أثناء فترة الحمل دون استشارة الطبيب من الممكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطير من أبرزهاخطر الولادة المبكرة، والتشوهات الخلقية للجنين.

وتتضمن بعض مضاعفات الحمل الأكثر شيوعًا ضغط دم مرتفع، سكري الحمل، تسمم الحمل، فقدان الحمل أو الإجهاض.

وكشفت الوزارة عن أماكن التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث يتم التطعيم ضد شلل الأطفال من خلال الفرق الطبية الثابتة (في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية).