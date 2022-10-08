يستعرض موقع صدى البلد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8-10-2022 من خلال خدمة عرض أسعار السلع المهمة التي تستحوذ على اهتمام القراء.. وتراجعت أسعار الذهب اليوم السبت بقيمة جنيهين في العيار الواحد.

أسعار الذهب اليوم السبت 8-10-2022

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعر 1224 جنيهًا مقارنة 1221 جنيها فى التعاملات الصباحية .. سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 1071 جنيهًا مقارنة 1068 جنيها فى التعاملات الصباحية .. سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 918 جنيهًا مقارنة 915 جنيها فى التعاملات الصباحية. وسجل جرام الذهب عيار 14 سجل 716 جنيهًا. وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 8544جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم 1.2 مليون جنيه .. وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1714 دولار.

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.

وسجلت العملات العربية مستهل السبت في بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت أعلى العملات العربية سعرا 61.16 جنيه للشراء و 63.61 مقارنة 63.19جنيه بارتفاع 42 قرش مقارنة بالأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع .

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت في بنك مصر 5.20جنيه للشراء و 5.23جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنك مصر 5.33جنيه للشراء 5.35 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنك مصر نحو 50.64جنيه للشراء و52.17جنيه مقارنة 51.91جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصر 27.24جنيه للشراء و27.71 جنيه للبيع بارتفاع 13 قرش .

وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصر 49.77جنيه للشراء و 51.09 مقارنة 50.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى الجمعة فى بنك مصر 5.02جنيه للشراء و 5.40جنيه للبيع بزيادة 3 قروش.

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالميا.