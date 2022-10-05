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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم في مصر

صدى البلد

ارتفع  سعر الريال السعودى الأسبوع الجاري بنحو 5 قروش مقابل الجنيه المصري، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية والعربية البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5-10-2022، نحو 15.21 جنيه للشراء و15.23 جنيه للبيع وفقا أخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري.

 

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الريال السعودي مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 5-10-2022.

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تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-10-2022

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ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-10-2022

وسجل أعلى سعر للريال السعودي 5.23 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

وسجل سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى سعر 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

وسجل سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى عند 5.21جنيه للشراء، 5.23جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib مستوى 5.20 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

سعر الريال السعودى فى بنك مصر 5.20 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سعر الريال السعودى فى بنك البركة 5.09جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 5.19 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 5.23 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

وقدم المصرف المتحد أقل سعر للريال السعودي للشراء بقيمة 5.06 جنيه للشراء.

وعن أقل سعر لبيع الريال السعودي 5.25 جنيه في بنك مصر إيران للتنمية والمصرف المتحد.

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