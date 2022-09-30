سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 في مصر

استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 30-9-2022، مقابل الجنيه المصري، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك الأهلي المصري والبنك المركزي.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

وسجل سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى سعر 5.17 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

وسجل سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى عند 5.18 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

5.17 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib مستوى 5.17 جنيه للشراء و5.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

سعر الريال السعودى فى بنك مصر 5.17 جنيه للشراء و5.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سعر الريال السعودى فى بنك البركة 5.13 جنيه للشراء و5.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 5.15 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 5.19 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.