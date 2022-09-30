أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 30-9-2022 يرتفع أمام الجنيه المصري في البنوك في ختام تعاملات الأسبوع..

ويستعرض صدى البلد سعر الدولار اليوم والريال السعودي والدرهم الإماراتي في الصرافة والبنوك.

ارتفاع سعر الدولار اليوم اليوم الجمعة 30-9-2022

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 3 قروش، في ختام تعاملاته اليوم /الخميس / نهاية التعاملات الأسبوعية ، في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 30-9-2022

وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.49 - 19.56" جنيه للشراء، و"19.57 - 19.59" جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.49 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.59 جنيه ، في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر" ، سجل سعر صرف الدولار 19.51 جنيه للشراء و19.57 جنيه للبيع .

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.53 جنيه للشراء 19.59 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.51 جنيه للشراء ، و 19.59 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.48 جنيه للشراء 19.56 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، تباينت العملة الأوروبية " اليورو " في ختام تعاملاتها ، وذلك بعد ارتفاعها ارتفاعا ملحوظا ما بين 20 - 35 قرشا شراء وبيع ، في البنوك المصرية .

سعر اليورو في البنك الاهلي المصري

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وفي البنك الأهلي وبنك مصر سجل اليورو 18.79 جنيه للشراء ، و 19.07جنيه للبيع .

وفي البنوك الخاصة ، سجلت العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي 18.81 جنيه للشراء ، 19.08جنيه للبيع ، وفي العربي الافريقي 18.79 للشراء ، و 19.08 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات سعر صرف "اليورو " مقابل الجنيه المصري 18.67 جنيه للشراء ، و 18.75 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه البوم الخميس

كما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 40 قرشا للشراء ، و 20قرشا للبيع في البنوك المصرية .

وسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 20.99 جنيه للشراء ، و 21.32 جنيه للبيع .

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الإسترليني 21.02 جنيه للشراء ، و 21.34 جنيه للبيع ، وفي العربي الافريقي 20.99 جنيه للشراء ، و 21.34 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 20.77 جنيه للشراء ، و 20.85 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وعربيا ، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.17 جنيه للشراء، و 5.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 5.30 جنيه للشراء ، و 5.32 جنيه للبيع .

الدولار عالميا

دفعت الأسواق المالية المتوترة الدولار إلى أعلى مستوى عالميا في عقدين، إذ أدت زيادة أسعار الفائدة حول العالمية إلى تزايد المخاوف من الركود، بينما سجل الجنيه الإسترليني هبوطا أكبر بعد التحذيرات الأخيرة بشأن خطط خفض الضرائب البريطانية.

الدولار الأميركي

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنحو 0.5% إلى مستوى قياسي جديد عند 114.78، ودعم اتجاهه الصعودي الارتفاع المتواصل في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات التي وصلت لمستوى 4% لأول مرة منذ 2010، وسجلت 4.013%.

أداء اليورو

وحقق الدولار مكاسب على نطاق واسع، فقد انخفض اليورو بنسبة 0.43% إلى 0.956 دولار. كما هبط الإسترليني الذي يتعرض للكثير من الضغوط بنسبة 0.7% إلى 1.0678 دولار. كما تراجع الدولار الأسترالي الحساس بشكل خاص لتقلبات معنويات المستثمرين بنسبة 1%.



ويقود مجلس الفدرالي المعركة العالمية لمواجهة ارتفاع التضخم، وأصبح حتى أكثر تشدداً مؤخراً وأشار إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لتضاف إلى التحركات الكبيرة في الأشهر القليلة الماضية.



وأدت مواصلة رفع تكاليف الاقتراض إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود عالمي، مما عزز ارتفاع عوائد السندات حول العالم.

الجنيه الإسترليني

إلا أن ارتفاع الدولار مقابل الإسترليني تأثر أيضا بعوامل محلية بريطانية، بعدما أعلنت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي خطة لخفض الضرائب وزيادة الاقتراض.



وأدى ذلك إلى انخفاض الإسترليني إلى 1.0327 دولار ، وهو تراجع قياسي، بعد أن استقر بالقرب من مستوى 1.1300 دولار قبل إعلان موازنة المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

الين الياباني واليوان الصيني

وفي آسيا، وصل الين إلى 144.53 للدولار، ولا يزال بالقرب من أدنى مستوياته منذ سنوات حتى بعد تدخل اليابان لدعم العملة الهشة الأسبوع الماضي.



وهبط اليوان الصيني في الخارج إلى 7.249 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ بدء إتاحة هذه البيانات في عام 2011.