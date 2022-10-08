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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجواز بالنسبة لي نظارة

حميد الشاعري: تزوجت 5 مرات وطلقت وعمري في حياتي ما خنت .. فيديو

حميد الشاعري
حميد الشاعري

كشف الفنان حميد الشاعري، عن إقباله على الزواج خمس مرات، قائلا: "أنا اتجوزت خمس مرات والجواز حلالي بلالي، وتزوجت وطلقت أكثر من مرة، وأكبر عدد كان على ذمتي كان زوجة واحدة فقط". 

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وأضاف الفنان حميد الشاعري، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه لا يحمل السيدات التي تزوج بهن سبب فشل العلاقة الزوجية، متابعا: "ممكن أنا أكون متعب وليه نقول المرأة السبب، ومش خايف أني أخذ لقب جد وكل مرحلة سنية لها حلاوتها".

حميد الشاعري: الجواز بالنسبة لي نظارة 

واستكمل حميد الشاعري: "عمري في حياتي ما خنت زوجة من زوجاتي وأنا عاطفي، والجواز بالنسبة لي نظارة فيها زجاجتين بنشوف مع بعض الدنيا، وأنا مش بحمل المرأة كل المشاكل والخلافات والرجالة صعبين برضه"، موضحا أنه يتناقش لحل مشاكله الزوجية وفي حال عدم القدرة على حل المشاكل يكون الطلاق الحل.

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