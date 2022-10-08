نجم نادى الزمالك يخطب أبنة إيمان أيوب|شاهد

شاركت الفنانة إيمان أيوب جمهورها ومتابعيها صورًا من حفل خطوبة ابنتها عائشة على لاعب نادي الزمالك للكرة الطائرة سيف عابد، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور “انستجرام”.

وظهرت ابنة الفنانة إيمان أيوب، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستان باللون الابيض قصير فوق الركبة ، ومن الناحية الجمالية اعتمدت علىوضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وانتعلت مع هذه الاطلالة حذاء ذات الكعب العالى باللون الشفاف.

وعلقت إيمان أيوب على الصور: “اللهم بارك للعروسين حبايبي، اللهم بارك لهم وعليهم واجمعهم في خيرك”، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: “بنتك شبهك قوي”، وعلق آخر: “ألف مبروك ربنا يسعدهم ويهنيهم”.



وفى هذا السياق نعرض لكم ألبوم الخطوبة.

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