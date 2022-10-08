عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نجم نادى الزمالك يخطب أبنة إيمان أيوب|شاهد

ايمان ايوب
ايمان ايوب

شاركت الفنانة إيمان أيوب جمهورها ومتابعيها صورًا من حفل خطوبة ابنتها عائشة على لاعب نادي الزمالك للكرة الطائرة سيف عابد، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور “انستجرام”.

 

وظهرت ابنة الفنانة إيمان أيوب، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستان باللون الابيض قصير فوق الركبة ، ومن الناحية الجمالية اعتمدت علىوضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

 

وانتعلت مع هذه الاطلالة حذاء ذات الكعب العالى باللون الشفاف.

 

وعلقت إيمان أيوب على الصور: “اللهم بارك للعروسين حبايبي، اللهم بارك لهم وعليهم واجمعهم في خيرك”، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: “بنتك شبهك قوي”، وعلق آخر: “ألف مبروك ربنا يسعدهم ويهنيهم”.
 

وفى هذا السياق نعرض لكم ألبوم الخطوبة.

C01A11BC-3980-42BF-84ED-586569DC3F5E
C01A11BC-3980-42BF-84ED-586569DC3F5E
D7925E5D-F7CD-470C-ACE3-E70C0CE272C8
D7925E5D-F7CD-470C-ACE3-E70C0CE272C8
45186064-62BA-4B92-8EBC-FFF51C1D6894
45186064-62BA-4B92-8EBC-FFF51C1D6894
BD1A4328-0FAD-41E2-A192-4E7122967AB9
BD1A4328-0FAD-41E2-A192-4E7122967AB9
6EE80795-58CA-44B7-AD81-FB39A8688EA0
6EE80795-58CA-44B7-AD81-FB39A8688EA0
6D119DED-FDB7-4017-B823-472F3B109D25
6D119DED-FDB7-4017-B823-472F3B109D25
نادي الزمالك الزمالك حفل خطوبة كرة الطائرة لاعب نادي الزمالك للكرة الطائرة الفنانة إيمان أيوب إيمان أيوب نجم نادى الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخلص ونتيجة مباراة الأهلي والزمالك 25-26 في بطولة أفريقيا لكرة اليد

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

إبراهيم فايق يكشف سر فشل انضمام مارسينهو إلى الأهلي

ليوم الاثنين | الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

مفاجأة مدوية .. هبة قطب تواجه 4 اتهامات قبل نظر دعوى ضدها |فيديو

خبير مصرفي: المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لجذب الاستثمار الأجنبي

بسبب معين الشعباني | شوبير : الفيفا يوقف قيد المصري 3 فترات

موضوعات متعلقة

لوك جرئ.. ياسمين رئيس تصدم الجمهور بهذه الإطلالة |شاهد

بعد خلعها الحجاب.. شاهد| أحدث ظهور لـ شاهيناز

بلوك جديد وباروكة.. دنيا سمير غانم تثير الجدل بجمالها|شاهد

ترشيحاتنا

قصة مأساوية ابكت شرم الشيخ.. حبة غلة تؤدي بحياة أم روسية وطفلين

ارتفاع جنوني لـ السيارات المستعملة.. ومفاجأة في الزيرو| تفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21 و18 في مصر اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

الأقل منذ عام .. خسائر فادحة لصادرات النفط الروسي

اعرف تقدر تصرف كام كاش من الفيزا خارج مصر.. مصرفي يوضح

محافظ شمال سيناء: طرح 2500 فدان على ترعة السلام للشباب ..قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مصرع عائلة كاملة بالهند.. احذر 4 أسباب لانفجار شاشة التليفزيون فجأة

كاتبة عن فوز آني إرنو بنوبل للأدب: الأقرب للمصرية ميرال الطحاوي|خاص

لوك جرئ.. ياسمين رئيس تصدم الجمهور بهذه الإطلالة |شاهد

بـ 10جنيهات.. أقوى عشب لزيادة الخصوبة للرجال وفرص الحمل للنساء

فيديو

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

احذروا وقف المعاش في هذه الحالات .. وطرق الحصول على إضافي

قاطرة بشرية.. هل ينجح هالاند في تحطيم أرقام محمد صلاح؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ