الرسول جاء بالمحبة للإنسانية جمعاء.. القصبى يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي

هنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبدالهادى القصبى، الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة احتفال المولد النبوى الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصر بالاستقرار والتقدم والأمن.

وقال القصبى فى بيان له منذ قليل ، إنه يجب على الشعب المصرى التمسك والتوحد والتكاتف لبناء مصرنا الجديدة، حيث زرع الرئيس السيسي الأمل وسنحصد جميعًا ثماره قريبا، ولا بد من العمل بجدية حتى نستطيع أن نحقق التكامل في كل المجالات ، مشيرا إلى أن الرسول الكريم جاء بالمحبة والتسامح والإنسانية واحترام الأديان.

وأوضح أنه يجب علينا أن نقتدى أيضا برسولنا الكريم ، أن نسوى الصفوف فى مواجهة التحديات والشدائد والأزمات، وأن نكون يدا واحدة للعبور من تلك الأزمات الدولية وبناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن أهل التصوف والشعب المصرى إعتاد أن يشاهد موكبا ضخما فى الشوارع المصرية لم نر مثيله ونأمل أن يعود فى القريب العاجل.

جدير بالذكر أن المشيخة العامة للطرق الصوفية تحتفل اليوم عقب صلاة العشاء حضور عدد من المسؤولين وعدد من العلماء وأعضاء المجلس الصوفى والقيادات الدينية البارزة بذكرى المولد النبوي الشريف.