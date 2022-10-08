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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية: حريصون على مد جسور التواصل مع "الحج والعمرة" السعودية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة - وزير الحج والعمرة السعودى، الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

 

واستعراض الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية المصرية والحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بإجراءات تنظيم موسم الحج.

 

وأعرب الوزير الضيف، عن تقديره للجهود والإجراءات التظيمية التى تتخذها وزارة الداخلية المصرية سنوياً للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحج المصرية، فضلاً عن تطلعه للتعرف على المعوقات التى قد تواجه الحجاج المصريين أثناء موسم الحج وأية مُقترحات لتذليلها.

 

ومن جانبه، أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة الوزير السعودى والوفد المرافق له للقاهرة، فى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن تقديره للجهود التى تضطلع بها المملكة السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير أوجه الرعاية لهم، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون والتشاور المستمر مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة بما ييسر على قاصدى بيت الله الحرام من الحجاج المصريين آداء مناسك فريضة الحج على الوجه المأمول.

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