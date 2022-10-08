لمراقبة الملاحة العالمية.. الصين تطلق قمرين اختباريين من منصة في البحر الأصفر|شاهد

أطلقت الصين بنجاح قمرين صناعيين اختباريين من منصة إطلاق في البحر الأصفر.

ويتعلق الأمر بأقمار الاختبار "سانتي سبايس" إس 5 وإس 6 المزودة بنظام تعزيز الملاحة عبر الأقمار الصناعية وقد تم إطلاقها من المدار الأرضي المنخفض بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونج مارتش 11"، وذلك حسبما عرضت قناة " يورنيوز عربي".

وقد أشارت الصين إلى أن القمرين الصناعيين الاختباريين دخلا بنجاح مدارهما المخطط.. وبحسب بكين سيتم استخدام الأقمار الصناعية لمراقبة أداء نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية في الوقت الفعلي وإجراء اختبارات تعزيز الملاحة واتصالات الليزر بين الأقمار الصناعية.. كان الإطلاق هو الرحلة رقم 441 لصواريخ سلسلة "لونغ مارتش".

وتمت هذه المهمة على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من الشاطئ وتمّ استخدام أجهزة الاختبار الخلفية الموضوعة على الأرض.

واعتبر الخبراء الذين أشرفوا على العملية أن حالة موقع الإطلاق البحري جيدة إلى حد ما، مما يصب في صالح مهمة الإطلاق. و"بالمقارنة مع البحر المفتوح فإن المناطق البحرية أكثر ملاءمة لإطلاق الصواريخ.

ويمكن للسفينة التي حملت الصاروخ أن تنطلق وتعود في غضون يوم واحد، على عكس عمليات الإطلاق السابقة، التي كانت تتطلب أيامًا من الإبحار.. وهذا يساعد على تقصير دورة الإطلاق، حسب الخبراء.