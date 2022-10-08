مطار القاهرة.. راكب يحاول تهريب أدوية إجهاض حول جسده| صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب مصري تهريب كمية من شرائط دواء يستخدم في الإجهاض أخفاهم حول جسده وبين طيات ملابسه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وقام أمير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣، بتكليف مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ولم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف، وتلاحظ لفتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالإنابة ارتباك الراكب فقام بتكليف مصطفي بحر بتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط ١٢٠ شريط سيتوتيك الذي يستخدم في الإجهاض أخفاهم الراكب علي جسده وفي الجاكيت الذي يرتديه، وشارك في جرد وتحريز المضبوطات هيثم محمد مأمور الجمرك.

وأمر مدير الإدارة الثالثة بالانابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.