عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تهدد بتدمير لبنان في هذه الحالة

إسرائيل تهدد بتدمير
إسرائيل تهدد بتدمير لبنان في هذه الحالة

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، بأن رد إسرائيل على لبنان سيكون قويا وحاسما، إذا ما هاجم حزب الله تل أبيب.

وقال جانتس في تصريحات للقناة 12 العبرية "إذا ارتكب حزب الله خطأ وهاجم إسرائيل بطريقة ما.. سندمر لبنان"، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي تصعيد.

كما أكد الوزير الإسرائيلي أن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان جيد.. وآمل أن يتم توقيعه قريبا".

وأوضح جانتس أن "الكرة في ملعب الجانب اللبناني بشأن الاتفاق"، مضيفا أن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية يعزز الاستقرار الإقليمي، ويقلص نفوذ إيران في لبنان".

اختبار منصة "كاريش"

على جانب آخر، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن القيادة الأمنية في إسرائيل، أجازت لشركة إنيرجي بدء فحص إمكانية تشغيل حقل كاريش، وهي الخطوة الأخيرة على طريق إنتاج الغاز منه.

وقال مسؤول إسرائيلي إن صعوبات لوجستية حالت دون التحرك في هذه الخطوة بالفعل قبل شهر".

وأشارت القناة 12 العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي دخل في حالة تأهب قصوى بسبب الوضع مع لبنان، لافتة إلى أن المسؤولين في إسرائيل أوضحوا أن إنتاج الغاز من كاريش سيتم بأي ثمن.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، أمر بأن يكون الجيش على أهبة الاستعداد، خوفا من تفاقم الأوضاع الأمنية في ظل التطورات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مزاعم نتنياهو بشأن الاتفاق مع لبنان "سخيفة"

مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.. فرنسا تدخل على خط الوساطة لإنجاحها

وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري إسرائيلي، أن علان وزير الدفاع بيني جانتس "تأهب" جيش إسرائيل شمالا، يحمل رسالة إلى لبنان تفيد باحتمالية اندلاع مواجهة عسكرية، حال فشل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن المصدر الأمني قوله إن إعلان تأهب الجيش الإسرائيلي، بمثابة رسالة إلى لبنان تفيد باحتمالية اندلاع مواجهة عسكرية، حال عدم التوصل لاتفاق في مفاوضات ترسيم الحدود.

وأوضح أن "عدم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات مع لبنان.. قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع"، فيما ذكرت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي أكمل جاهزيته لمثل هذا السيناريو.

من جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن بلاده تنتظر نتيجة اتصالات الوسيط الأمريكي  آموس هوكستاين مع إسرائيل، لتحديد مسار المفاوضات، وذلك بعد إعلان تل أبيب رفضها تعديلات لبنانية على مسودة الاتفاق.

وكان لبنان أرسل، ملاحظاته على مسودة الاتفاق إلى المبعوث الأمريكي آموس هوكستاين، الذي يتوسط بين الطرفين.

وقال مسؤولون إن معظم الملاحظات تتعلق بالجوانب الفنية، كما أعربوا عن تفاؤلهم بقرب التوصل إلى اتفاق.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، رفض التعديلات المطلوبة من لبنان على المقترح الأمريكي، ما أعاد التساؤلات حول جدوى التوصل إلى اتفاق.

لبنان إسرائيل وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس بيني جانتس ترسيم الحدود البحرية لبنان وإسرائيل حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسببت في وفاة 66 طفلاً بجامبيا.. أدوية موجودة في كل بيت إحذروا منها

الإدارة خائنة.. فرج عامر يكشف عن أزمة في بوليفار بعد رحيل سافيو للأهلي

لازم ألبس على الموضة.. بنطلون شاهيناز يضعها في تريند جوجل

كهربا يوجه رسالة لـ صلاح محسن بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. شاهد

الحق بسرعة لو هتبني.. تراجع الحديد وهذا سعر الطن الآن للمستهلك

اشتري بسرعة | انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 مفاجأه .. فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8-10-2022

قصة مأساوية أبكت شرم الشيخ.. حبة غلة تودي بحياة أم روسية وطفلين

موضوعات متعلقة

مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.. فرنسا تدخل على خط الوساطة لإنجاحها

السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مزاعم نتنياهو بشأن الاتفاق مع لبنان "سخيفة"

بعد إعلان تأهب الجيش.. تحذير إسرائيلي من مواجهة عسكرية محتملة مع لبنان

نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل القادمة.. استطلاع يرجح فوزه بانتخابات الكنيست المقبلة

ترشيحاتنا

علي جمعة: الرسول الكريم احتفل بيوم مولده كل أسبوع.. فيديو

تمديد حالة الطوارئ المرتبطة بالتهديدات الإرهابية في شبه جزيرة القرم

أحمد موسى عن هالاند: هياخد كل الجوائز في الدوري الإنجليزي.. فيديو

إحلال السيارات : تسليم 23700 مركبة حتى الآن | فيديو

بحجم مبنى من 25 طابقًا.. اكتشاف أطول شجرة في العالم| شاهد

إنفوجراف.. 700 مليون دولار تكلفة إنشاء مجمع السيليكون المعدني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 5 سنوات زواج.. شاهد| أجمل صور جمعت وفاء قمر وطليقها

بـ توب مشجّر أنيق .. كارمن لبس في أحدث ظهور | شاهد

اعرف حالتك الصحية من شكل جسمك| يكشف أمراض خطيرة

أجرأ إطلالات ياسمين عز بعد نصائحها المثيرة

فيديو

تطورات خطيرة.. سقوط جسر القرن الروسي يشعل الأزمة مع أوكرانيا| فيديو

العروسة بها 1200 سعر حراري.. تحذير من الإفراط في تناول حلاوة المولد

بسبب نصيحة جارتها.. روسية وأبناؤها يفارقون الحياة في شرم الشيخ|فيديوجراف

بعباءة وحجاب.. فنانات وفنانون ظهروا خلال العمرة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ