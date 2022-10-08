جامعية تتخلص من حياتها في بني سويف

أقدمت طالبة جامعية تبلغ من العمر 24 عامًا، على التخلص من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال السامة، بقرية مازوة التابعة لمركز سمسطا ببني سويف، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا، جنوب المحافظة، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى سمسطا المركزي، بوصول فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا، في حالة متأخرة ولفظت انفاسها الأخيرة فور وصولها، وإدعاء أهليتها تناولها حبة حفظ الغلال السامة.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن "شيماء ا.م" 24 عامًا، طالبة بكلية التجارة، مقيمة قرية مازرة، مركز سمسطا، أقدمت على التخلص من حياتها بتناول حبة حفظ الغلال السامة، وجرى نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذها، إلا أنه تبين وفاتها فور وصولها المستشفى.

وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.