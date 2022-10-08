بتكلفة 20 مليون جنيه.. تفاصيل أول وحدة مناظير للجهاز الهضمي بالغردقة

تحدث أحمد الأفيوني، مراسل "إكسترا نيوز"، بالغردقة، عن خدمات أول وحدة مناظير للجهاز الهضمي بمستشفى الحميات بالمدينة بمحافظة البحر الأحمر .

أوضح الأفيونى، خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، إن 20 مليون جنيه هى تكلفة وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الحميات ومن خلالها يتم تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

السفر للقاهرة وبعض المحافظات

ولفت مراسل "إكسترا نيوز"، إلى أنه قبل انشاء الوحدة كان يضطر الأهالى إلى السفر إلى القاهرة وبعض محافظات الوجه القبلى والبحرى.

وعن مواصفات الوحدة، كشف أنها ماركة فوجي وتضم غرفة إفاقة كما أنها مجهزة بأحدث الأجهزة بالتدخلات الخاصة بالجهاز الهضمي،إضافة إلى تدخلات علاجية تخدم مرضى الكبد.