نجوم الإنشاد تتألق في ذكرى المولد النبوي على مسرح الجمهورية

أقامت دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أحيتها فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام.

فعلى مسرح الجمهورية وبين نماذج من شمائل الرسول الكريم تجسدت فى مؤلفات شهيرة قدمت الفرقة مجموعة مختارة من المدائح النبوية التى ابدعها كبار الملحنين وتألق فى أدائها المنشدون محمد عبد الحميد ، أحمد العمري ، أحمد حسن ، حسام صقر ، أشرف زيدان ، تامر نجاح ، نهاد فتحي كان منها ميلاد طه لـ محمد هاشم ، لمولد أحمد لـ علي محمود ، ألف صلاة - ليالي رسول الله - حبيب قلبي محمد لـ أحمد عبد الله ، يا رسول الله أجرنا لـ محمد ثروت ، الشمعتين لـ عبد العظيم عبد الحق ، لاجل النبي لـ محمد الكحلاوي ، مولد الهادي لـ عبد العظيم محمد ، صلوات الله على الهادي لـ حسام صقر ، السلام عليك لـ ماهر زين ، ولد الهدي - سلام الله يا طه - ام النبى لـ جمال سلامة ، أيها المبعوث وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوي.