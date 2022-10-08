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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البحث العلمي : مصر من الـ30 دولة الأوائل في نشر المجلات المتخصصة

صدى البلد

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إنه يتم نشر 85 مجلة علمية بالتعاون مع أكبر دور نشر في العالم.

وأوضح صقر خلال حواره ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:"  ترتيب مصر في معدل النشر العلمي الدولي يقع بين أكثر 30 دولة في العالم.

وأشار إلي أن  الأكاديمية عرضت تقريرا على المجلس الأعلى للجامعات بأن هناك خطرا بسبب عزوف الطلاب عن دراسة العلوم الأساسية وتحديدا الرياضيات والفيزياء.

ونوه إلي أن  الأكاديمية توفر تمويلا خاصا لبحوث الرياضيات في كليات العلوم على مستوى الجمهورية، مشددا علي أن كل مجموعة باحثين يحصلون على مبلغ مبلغ مليون أو مليوني جنيه كنوع من أنواع التحفيز.

أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي الأعلى للجامعات المجلس الاعلى للجامعات حضرة المواطن

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