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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد نهال عنبر ..ابنها فنان ومسيرة ناجحة في عالم الفن

نهال عنبر
نهال عنبر

يحل اليوم الأحد عيد ميلاد الفنانة نهال عنبر ؛ والتي فازت مؤخرا في انتخابات نقابة المهن التمثيلية وقدمت أدوار فنية عديدة.


ونرصد في عيد ميلادها أبرز معلومات عنها:

 

ولدت نهال عنبر عام 1961م في القاهرة، وعاشت لفترة طويلة بالولايات المتحدة الامريكية مع والديها، ثم عادت إلى مصر والتحقت بكلية السياحة والفنادق وعملت في مجال دراستها في بداية حياتها.

اكتشفها المخرج شريف عرفة وقدمها لأداء دور صغير في فيلم طيور الظلام مع الفنان الكبير عادل إمام، والفنانة يسرا، ثم توالت أعمالها الفنية فقدمت الكثير للسينما منها: فيلم كوكب الشرق، و جاءنا البيان التالي، وبنتين من مصر، و اعدام برئ، والمصلحة، و90 دقيقة.


وشاركت نهال عنبر في بطولة الكثير من المسلسلات، فهي ذات وجه مألوف على التلفزيون، وصنعت رصيدًا كبيرًا من الأعمال كان أشهرها مسلسل العصيان، وأيضًا هوانم جاردن سيتي1، وعباس الأبيض في اليوم الاسود، ومبروك جالك قلق، وسوق العصر، وحكايتي، ومولانا العاشق، والخانكة وغيرها.


تزوجت نهال ثلاث مرات المرة الأولى من الموسيقار مجدي الحسيني و دام زواجهما حتى أنجب أبنها حسام ، ليتم الانفصال بعدها بأشهر قليلة ، و من ثم تزوجت من المخرج المسرحي حسام الدين صلاح و تم الانفصال بعد 7 أشهر من زواجهما ، و زيجتها الاخيرة كانت من رجل الاعمال حسن صالح و لكن أيضاً تم الانفصال بعد 4 أشهر فقط من زواجها


نهال احد أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية ومسئولة عن الملف الطبي

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