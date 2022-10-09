بيراميدز يرد على شائعات رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

أكد محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز أن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لا يرغب في الرحيل عن صفوف النادي .

وأضاف محمود فتح الله خلال تصريحات تلفيزيونية : " اقسم بالله رمضان صبحي لا يرغب في الرحيل عن بيراميدز".

وأكمل : الشائعات كثرت الفترة الماضية عن رغبته في العودة إلي الأهلي أو الزمالك ولم اسمع تصريح للاعب برغبته بالرحيل ولا اعلم سبب تردد الشائعات .

وعن عبدالله السعيد قال المدرب العام لنادي بيراميدز : اللاعب يرغب في الاستمرار معنا ولا نعرف انه فكر في الرحيل للزمالك قبل تجديد العقد ام لا ".

وأختتم محمود فتح الله تصريحاته قائلا : رمضان صبحي لن يرحل إلى للإحتراف وإذا وصل عرض سيتم الحديث عن ذلك لكن حتى الآن لم يحدث ذلك .