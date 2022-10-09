أحمد شرف الدين خطيبًا للجمعة القادمة في البث التليفزيوني

كلف أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور/ أحمد شرف الدين أحمد شرف الدين إمام مسجد النصر الكبير بالمنصورة بأداء خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان: "فضائل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)"، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد التوحيد بكفر ميت فارس بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية.
افتتاح ( 17 ) مسجدًا الجمعة القادمة
كما تفتتح وزارة الأوقاف ( 17 ) مسجدًا الجمعة القادمة 14 / 10 / 2022م ، منها ( 16 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه ( 253 ) مسجدًا، منها ( 205 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 48 ) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
1. أولاد علام – أولاد سراج – الفتح
2. آل بعزق – الشناينة- صدفا
3. الخلايفة- مدينة ابنوب
4. أولاد علي صبره – القصير - القوصية
5. المعز – مدينة مبارك - أسيوط
6. الشيخ علي – العوامر - ابنوب
7. الشهيد حمادة – مير – القوصية
مديرية أوقاف الإسماعيلية
8. حسن أبو إسماعيل – تل الحطب – التل الكبير
9. الشهداء – الهوانية – القصاصين
مديرية أوقاف أسوان
10. الحسن – الرديسية – مركز إدفو
مديرية أوقاف كفر الشيخ
11. المستشار مدحت سراج الدين – الجرد – بيلا – كفر الشيخ
12. الرحمة – عبد الرحمن الفاضي – سيدي سالم غرب
مديرية أوقاف الدقهلية
13. التوحيد – ميت فارس – بني عبيد
14. الإيمان – أبو داوود السباخ – تمي الأمديد
15. النو ر – الخمسة – تمي الأمديد
مديرية أوقاف الإسكندرية
16. غيث – طيبة 2 – النهضة – العامرية أول
ثانيًا: مسجد الصيانة:
مديرية أوقاف شمال سيناء
1. سلامة أبو عبدون – الشيخ زويد