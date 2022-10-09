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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أحمد شرف الدين خطيبًا للجمعة القادمة في البث التليفزيوني

إمام وخطيب الجمعة
إمام وخطيب الجمعة

كلف أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور/ أحمد شرف الدين أحمد شرف الدين إمام مسجد النصر الكبير بالمنصورة بأداء خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان: "فضائل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)"، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد التوحيد بكفر ميت فارس بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية.

افتتاح ( 17 ) مسجدًا الجمعة القادمة 

كما تفتتح وزارة الأوقاف ( 17 ) مسجدًا الجمعة القادمة 14 / 10 / 2022م ، منها ( 16 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه ( 253 ) مسجدًا، منها ( 205 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 48 ) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
1.  أولاد علام – أولاد سراج – الفتح 
2.  آل بعزق – الشناينة- صدفا 
3.  الخلايفة- مدينة ابنوب
4.  أولاد علي صبره – القصير - القوصية
5.  المعز – مدينة مبارك - أسيوط
6.  الشيخ علي – العوامر - ابنوب
7.  الشهيد حمادة – مير – القوصية

مديرية أوقاف الإسماعيلية
8.  حسن أبو إسماعيل – تل الحطب – التل الكبير 
9.  الشهداء – الهوانية – القصاصين

مديرية أوقاف أسوان
10.  الحسن – الرديسية – مركز إدفو

مديرية أوقاف كفر الشيخ 
11.  المستشار مدحت سراج الدين – الجرد – بيلا – كفر الشيخ
12.  الرحمة – عبد الرحمن الفاضي – سيدي سالم غرب 
                                                      مديرية أوقاف الدقهلية
13.  التوحيد – ميت فارس – بني عبيد 
14.  الإيمان – أبو داوود السباخ – تمي الأمديد
15.  النو ر – الخمسة – تمي الأمديد

مديرية أوقاف الإسكندرية
16.  غيث – طيبة 2 – النهضة – العامرية أول

ثانيًا: مسجد الصيانة:
مديرية أوقاف شمال سيناء
1.  سلامة أبو عبدون – الشيخ زويد

أوقاف مديرية أوقاف الدقهلية مديرية أوقاف كفر الشيخ محمد مختار جمعة أحمد شرف الدين أحمد فضائل الصلاة على النبي

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