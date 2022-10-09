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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بني سويف: نجاح العملية الخامسة لإصلاح تشوه واعوجاج بالعمود الفقري

قسم جراحة المخ والأعصاب
قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات بني سويف الجامعية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، نجاح فريق من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات بني سويف الجامعية، في إجراء جراحة دقيقة والتي تعد العملية الخامسة لإصلاح تشوه واعوجاج بالعمود الفقري داخل القسم، ومن أصعب واعقد عمليات العمود الفقري لفتاة في العشرينات من عمرها نتيجة عيوب خلقية بالعمود الفقري.


وأوضح الدكتور منصور أنه تم إجراء العملية الجراحية بدقة عالية وخرجت المريضة في صحة جيدة لاستكمال العلاج بقسم جراحة المخ والأعصاب واستعاده القوة العضلية، موجهاً الشكر إلى الدكتور وائل صقر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور محمد شعبان أبو العلا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف وأستاذ جراحة المخ والأعصاب، من خلال السعي الدائم لتقديم خدمة طبية متميزة ولرفع المعاناة عن المرضى داخل المحافظة والمحافظات المجاورة.

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وأكد الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، أن المستشفى تسعى جاهدة لإجراء أكبر عدد من العمليات الجراحية، بالغة الصعوبة والدقة والذي يعد تطور ومجهود كبير للمنظومة الصحية بالمحافظة، موجهاً الشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعمه للقسم وتزويده بكافة الإمكانيات لإجراء تلك العمليات.


شارك فى إجراء العملية فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب برئاسة الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات بني سويف الجامعية وأستاذ جراحة المخ والأعصاب، والدكتور حسام مصطفي مدرس جراحة الأعصاب بالقصر العيني واستشاري إصلاح تشوهات العمود الفقري والدكتور ياسر محمد والدكتور هاني محمد والدكتور محمود رمضان، والدكتور ماجد الجبالي مدرس جراحة الأعصاب، والدكتور عبد الرحمن صابر مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، ومسؤولي وحدة جراحة التشوهات بالعمود الفقري.

الدكتور منصور حسن رئيس جامعه بني سويف قسم جراحة المخ والاعصاب مستشفيات بني سويف الجامعية جامعة بنى سويف

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