عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا فؤاد تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

دينا فؤاد
دينا فؤاد

حرصت الفنانة دينا فؤاد علي مشاركة جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت دينا فؤاد بإطلالة جذابة مرتدية بدلة باللون البرتقالي، واعتمدت ترك شعرها منسدلا، مما نال إعجاب متابعيها.

بفستان مجسم.. دينا فؤاد تتألق في أحدث ظهور

يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد حكاية «ماريونيت» مع محمود عبد المغني، وميرنا نور الدين، وسلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وأيضا في مسلسل «اللي مالوش كبير»، وتصدرت ترند «تويتر» بعد تألقها فى دور «قدرية» زوجة «سيف الخديوي» الذي جسده أحمد العوضي، وبرعت في تقديم الشخصية بخفة ظل خطفت الأنظار، إذ ظهرت دينا في أفضل حالاتها الفنية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

جبروت امرأة..استخرجت شهادة وفاة لزوجها وصرفت معاش أرملة

تحرك 45 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

1000 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة حلوان بمناسبة المولد النبوي |تفاصيل

توقعات بالزيادة.. مصير العوائد الشهرية بعد رفع فائدة الادخار الدولارية

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري| فيديو

وزير التموين: اكتفاء ذاتي من الدواجن والسكر.. واحتياطي القمح يكفي 6.5 شهر

سامحته بعد واقعة الكوافير.. عروس الإسماعيلية تشكو زوجها للشرطة بعد تكرار ضربها

أبرزها محو الجزاء الموقع عليه.. شروط ترقية الموظف في قانون الخدمة المدنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة الصيف.. فنانون لم يتخلوا عن توك الشعر.. شاهد

امرأة تلتقط مقطع فيديو لـ عفريت في منزلها.. شاهد

بعد ظهور عروس الإسماعيلية بوجه مشوّه.. أضرار ومخاطر الضرب على صحة السيدات

بعد حبسها وضربها |ماذا قالت ياسمين عز لـ عروس الإسماعيلية فى فرحها؟

فيديو

للبرد والسعال.. انتبه أدوية موجودة في منزلك تسبب التسمم

أصوات عالية وحركة غريبة.. حكاية رانيا فريد شوقي والشقة المسكونة بالعفاريت

بلاغ رسمي.. عروس الإسماعيلية تتهم زوجها بضربها وحبسها في منزل شقيقه

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ