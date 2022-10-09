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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب : ما يفعله هالاند "جنون".. لا تقارنوه بـ محمد صلاح

هالاند - محمد صلاح
هالاند - محمد صلاح

أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالمستوى الخرافي الذي يقدمه النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مع فريق مانشستر سيتي هذا الموسم.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” العالمية:" ما يفعله هالاند “جنون”، ولا أحد يستطيع استيعاب ما يقدمه مع مانشستر سيتي، ويجب عدم مقارنته بـ محمد صلاح أو أي لاعب في العالم خلال الوقت الحالي، إنه استثنائي".

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أضاف يورجن كلوب:" محمد صلاح يريد دائما تسجيل الأهداف بشغف، إذا نظرت إليه بعد 20 عاما ستجده بنفس الطموح والشعف، أتمنى أن يكون وضعه حاليا مثل الفريق، ليفربول على وشك الانفجار".

واصل:" عندما لا يسجل محمد صلاح بشكل جنوني، فإنه لا يتوقف عن المساهمة في تسجيل الأهداف".

ليفربول يواجه آرسنال:

يحل فريق ليفربول ضيفا على نظيره آرسنال، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق ليفربول لاستعادة  نغمة الانتصارات في مباراة اليوم، بعد التعادل في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون وبرايتون.

كما يأمل محمد صلاح في كسر صيامه التهديفي في مسابقة الدوري الإنجليزي أمام آرسنال، حيث لم يسجل الفرعون منذ مباراة مانشستر يونايتد التي أقيمت 22 أغسطس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 7 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أحرز هدفين وصنع 3 أهداف.

ويحتل آرسنال وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 21 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز العاشر بـ 10 نقاط.

كلوب هالاند محمد صلاح ليفربول أرسنال الدوري الإنجليزي

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