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فيديو

اعترف بفعلته.. تطورات أزمة عروس الإسماعيلية بعد ضبط الزوج

مذيعة موقع صدى البلد
مذيعة موقع صدى البلد الإخباري رانيا أيمن

قدمت مذيعة موقع "صدى البلد"، رانيا أيمن، فيديو عن آخر تطورات قضية عروس الإسماعيلية والتي قامت بتحرير محضر رسمي ضد زوجها بعد 8 شهور من الزواج لقيامه بالتعدي عليها وضربها. 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من (إحدى السيدات– مقيمة بدائرة القسم) بقيام زوجها بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها "بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" لوجود خلافات زوجية بينهما والسابق تداول مقطع فيديو له أثناء التعدى على زوجته خلال حفل عرسهما عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المشكو فى حقه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

واتهمت الزوجة الزوج بالاعتداء عليها واحتجازها 15 يوما في غرفة بمنزله، ومنع أهلها من رؤيتها أو الاطمئنان عليها والتواصل معها.

وقالت عروس الإسماعيلية إنها عاشت فترة تحت التهديد بسبب كثرة اعتداء الزوج عليها بالضرب المبرح مع كل خلاف يقع بينهما.

حررت الزوجة محضرا رسميا بقسم شرطة ثاني الإسماعيلية، اتهمت فيه زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح واحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم.

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