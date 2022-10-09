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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

قطع إيد اللي يضرب ست.. تعليق أصغر نائبة بالبرلمان على عروس الإسماعيلية

واقعة عروس الإسماعيلية
واقعة عروس الإسماعيلية

استنكرت النائبة فاطمة سليم أصغر نائبة بالبرلمان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعرض عروس الإسماعيلية الشهيرة للضرب المبرح من زوجها وحبسها بالمنزل، قائلة أنه من يقوم بمثل هذه الأمور تتصف أخلاقه بالضعيفة.

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جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، قائلة: "كلنا فاكرين واقعة عروس الإسماعيلية لما حصلت من حوالي 8 شهور، وازاي كلنا صعقنا من مشهد عريس بيضرب عروسه قدام الكوافير فى يوم زفافهم، بعدها لما راحت كاميرات الصحف والمواقع الإخبارية إلى منزل العريس والعروسة، لاقينا العريس مبتسم ابتسامة عريضة، وبيقول: "عادي يعني.. عندنا عادي علشان إحنا من الريف".. وبعدين قال الجملة اللي انتشرت للأسف "تعالوا كلوا حمام".


وتابعت النائبة فاطمة سليم: "المشهد ماخلصش هنا، النهارده وبعد 8 شهور ادينا شايفين النتيجة المتوقعة مع الأسف الشديد، عروس الإسماعيلية تخرج مرة أخرى على الكاميرات، حول عينها كدمة زرقاء، تبكي تشتكي من زوجها اللي بيضربها وبيحبسها، وكمان بيخلي أخوته الرجاله والبنات يعتدوا عليها بالضرب".


وأكملت: "المشكلة إن "الراجل" دا كان عايز يسوق لفكرة مجرمة، إنه عادي إن الست تتضرب من جوزها، وإن الفعل دا "عادي" فى الريف، لكن الحقيقة دا مش عادي، قطع إيد أي راجل إيده تتمد على ست، لأنه مابيعملش دا غير لأنه فاكر أنها "ضعيفة" ومش هتقدر ترد وتدافع عن نفسها، لأنه لو أدرك أن فيه "عاقبة" للضرب، لامتنع عنه.. دا مش "عادي" دي أخلاق الجبناء، والأنذال، أن أسرة تديك بنتها عشان تحافظ عليها وتصونها، فتضربها مستغل ضعفها.".


واختتمت أصغر نائبة بالبرلمان حديثها قائلة: "مش عايزة ألوم عروس الإسماعيلية، ربنا يعينها على اللي هي فيه، لكني عايزة افكركم إنه "مش عادي" أبدًا أن راجل يمد أيده على ست .. ولا تسامح مطلقًا مع هذه الجريمة".

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