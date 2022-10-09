جدول مباريات سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز 2022-2023

أجريت اليوم الأحد، قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2022/2023، بأحد فنادق القاهرة، حيث تنطلق المسابقة يوم 18 أكتوبر الجاري وتنتهي 30 يونيو من عام 2023.
وجاءت مواجهات سيراميكا كليوباترا كالتالي
الجولة الأولى: المصري وسيراميكا كليوباترا
الجولة الثانية: سيراميكا كليوباترا والزمالك
الجولة الثالثة: البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا
الجولة الرابعة: سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود
الجولة الخامسة: المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا
الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي
الجولة السابعة: أسوان وسيراميكا كليوباترا
الجولة الثامنة: سيراميكا كليوباترا والداخلية
الجولة التاسعة: الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا
الجولة العاشرة: سيراميكا كليوباترا والأهلي
الجولة الحادية عشر: غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا
الجولة الثانية عشر: سيراميكا كليوباترا وفيوتشر
الجولة الثالثة عشر: فاركو وسيراميكا كليوباترا
الجولة الرابعة عشر: سيراميكا كليوباترا وسموحة
الجولة الخامسة عشر: سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش
الجولة السادسة عشر: بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
الجولة السابعة عشر: سيراميكا كليوباترا وإنبي