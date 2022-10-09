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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض العملات العربية أمام الجنيه اليوم.. تفاصيل

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية ختام اليوم الأحد

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 9 أكتوبر  2022، أول تعاملات الأسبوع.

نرصد في السطور التالية حركة بيع و شراء العملات العربية ختام اليوم الأحد فى بنك مصر :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه اليوم أعلى العملات العربية سعرا 61.05 جنيه للشراء و63.47 مقارنة بـ 63.63 جنيه بتراجع 16 قرشا مقارنة بالخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع.

الدينار الكويتي 

سعر صرف الريال السعودى

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه عند 5.20 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي 

سعر صرف الدرهم الاماراتى 

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 5.33 جنيه للشراء 5.35 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتى 

سعر صرف الدينار البحرينى 

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه فى بنك مصر نحو 50.63 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع.

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الدينار الكويتي يرتفع 42 قرشا.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

سعر صرف الدينار الأردنى

وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى مقابل الجنيه ختام تعاملات اليوم 27.24 جنيه للشراء و27.71 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال العمانى

وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه ختام تعاملات اليوم 49.77 جنيه للشراء و 51.08  للبيع.

سعر صرف الريال القطرى

واستقر سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه فى بنك مصر عند 5.02 جنيه للشراء و5.40 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالميا.

وسجلت أسعار العملات العربية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا كبير امام الجنيه المصرى فى بنك مصر ، كانت الزيادة الأكبر فى سعر الدينار الكويتى مسجلا 42 قرشا، وواصل الريال السعودى  والدرهم الاماراتى الصعود تدريجيا أمام العملة المصرية .

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