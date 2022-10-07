الدينار الكويتي يرتفع 42 قرشا.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر مقابل الأحد الماضي أول تعاملات الأسبوع.



أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

نرصد حركة بيع و شراء العملات العربية مستهل اليوم الجمعة فى بنك مصر :



الدينار الكويتي يرتفع 42 قرشا خلال أسبوع

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 61.16جنيه للشراء و 63.61 مقارنة 63.19جنيه بارتفاع 42 قرش مقارنة بالأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع .

سعر صرف الدينار الكويتي

استقرار الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك مصر 5.20 جنيه للشراء و 5.23جنيه للبيع .

الريال السعودي

زيادة 3 قروش فى الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك مصر 5.33جنيه للشراء 5.35 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش .

زيادة سعر الدرهم الاماراتى

إرتفاع الدينار البحريني



ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك مصر نحو 50.64جنيه للشراء و52.17جنيه مقارنة 51.91جنيه للبيع مرتفعا 26 قرش خلال تعاملات الأسبوع.

سعر صرف الدينار الاردني

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك مصر 27.24جنيه للشراء و27.71 جنيه للبيع بارتفاع 13 قرش .

سعر صرف الريال العماني

وسجل سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك مصر 49.77جنيه للشراء و 51.09 مقارنة 50.83 جنيه للبيع .

سعر صرف الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى الجمعة فى بنك مصر 5.02جنيه للشراء و 5.40جنيه للبيع بزيادة 3 قروش مقارنة بالأحد الماضي أول تعاملات الأسبوع .

الدينار الكويتي الأغلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات العربية ضمن العملات الأعلى عالميا.