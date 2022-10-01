ارتفاع سعر صرف الريال السعودي في نهاية تعاملات الأسبوع

ارتفع سعر الريال السعودي ، مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ويقدر ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنحو ثلاثة قروش، و ذلك وفقا لما نشره البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني.

ارتفاع سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي .. شهدت أسعار صرف الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع الماضي تباينا في الأسعار، و انتهى الأسبوع بـ ارتفاع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري بنحو ثلاثة قروش، وفقا للبنك المركزي المصري.





و يرصد "صدى البلد" في السطور التالية، أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال بداية تعاملات الاسبوع الماضي و نهايته، و ذلك وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني.

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه

سعر صرف الريال السعودي الأحد 25 سبتمبر 2022

سجل الريال السعودي 5.16 جنيه للشراء، و 5.19 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه البنك المركزي.

سعر صرف الريال السعودي الخميس 29 سبتمبر 2022

سجل الريال السعودي 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه البنك المركزي.

أسعار الريال السعودي فى البنوك اليوم السبت 1 اكتوبر 2022

استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 1-10-2022، مقابل الجنيه المصري، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك الأهلي المصري والبنك المركزي.

الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



وسجل سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى سعر 5.17 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

وسجل سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى عند 5.18 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

5.17 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib مستوى 5.17 جنيه للشراء و5.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

سعر الريال السعودى فى بنك مصر 5.17 جنيه للشراء و5.20 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سعر الريال السعودى فى بنك البركة 5.13 جنيه للشراء و5.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 5.15 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 5.19 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.